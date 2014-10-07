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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

مرکز تجارت بین الملل در مازندران راه اندازی می شود

مرکز تجارت بین الملل در مازندران راه اندازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، به برنامه تاسیس مرکز تجارت  بین الملل در مازندران اشاره کرد و افزود : شرکت های بزرگ روسیه می توانند در ساخت این پروژه  و حتی خرید دفتر در این مرکز حضور فعال داشته باشند .

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمران صبح سه شنبه در جلسه بررسی صادرات به روسیه، ما علاقمند هستیم محصولات مازندران در بازار روسیه سهمیه ورود کالا داشته باشد در حالیکه تاکنون برای محصولاتی همچون مرغ و لبنیات مازندران این مساله تعریف نشده است.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به امکانات موجود در این مرکز اشاره و تاکید کرد: امکاناتی همچون دفاتر گمرکی ، هواپیمایی، کشتیرانی، حمل و نقل زمینی و ریلی، حضور مترجمین مقیم ، امکانات اقامتی ، سالن برگزاری همایش و نمایشگاه برای تجار و بازرگانان پیش بینی شده است .
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران،  خواستار تجهیز بنادر روسیه به امکانات حمل کانتینرهای یخچال دار برای محصولات کشاورزی استان مازندران و تسهیل در صدور ویزای تجاری و برقراری تعرفه ترجیهی برای محصولات دو کشور شد .
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در پایان خواستار سهم داشتن محصولات کشاورزی در بازار روسیه شد .
 
کد مطلب 2384672

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