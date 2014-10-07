آقای ظریف به شما ماموریت دادند که در مذاکرات منافع ملی را تامین کنید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد در نطق میان دستور ضمن انتقاد از مذاکرات وزیر خارجه با زبان انگلیسی، گفت: چرا به زبان انگلیسی مذاکره می کنید که بعدا بگویید اشتباه ترجمه شده است.

وی افزود: به شما ماموریت دادند که در مذاکرات منافع ملت را تامین کنید اما این سخنان که اگر مذاکرات با 1+5 شکست بخورد جناح شما در انتخابات شکست می خورد حق می دهد که در عملکرد و اهداف واقعی شما در مذاکرات دقت و تامل بیشتری به عمل آید.

آقامحمدی ادامه داد: آیا این گونه حرف ها طمع سفارتخانه های خارجی را در تعیین سرنوشت ملت ایران چون گذشته ها بر نمی انگیزاند؟

وی با اشاره به اقدام دیگر وزیر خارجه در دعوت از هنرمندان برای طراحی طرحی با عنوان هر توافقی بهتر از عدم توافق می باشد، گفت: آقای ظریف اینکه هر توافقی بهتر از عدم توافق است با کدام منطقی سازگار است، آیا این تئوری جنابعالی با شرع و عقل موافق است؟ و آیا ملت به شما اجازه داده که بدون لحاظ کردن حقوق ملت هر توافقی را امضا کنید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این گونه حرف ها را با چه اهدافی در جامعه پخش می کنید، اگر افکار عمومی را همراه خود می دانید چه نیازی به درد و دل با بیگانه و کمک طلبیدن از چند نفر معدود از اهل هنر دارید که در سیاست به داد شما برسند؟

آقامحمدی گفت: طبق اصول 125 و 77 قانون اساسی تصویب عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادها و ... به عهده مجلس است و باید مجلس نسبت به این مسائل هوشیار باشد.

وی با اشاره به مسئله آقازادگی گفت: امروز طبقه جدید اشراف و چسبیده به قدرت به پیش می تازند، آقازادگانی چون ابن زبیرها و ابن طلحه ها در جمل لشگر اشرافیت را مقابل امیر المومنین (ع) آراستند گر چه پدران خود را به کشتن دادند ولی سرانجام خودشان شوم شد.

آقامحمدی گفت: امروز رو آوردن به ثروت اندوزی و رفاه طلبی و دست درازی به بیت المال از دردهای اصلی است، فساد بد و فساد خوب نداریم، فساد بد است. چرا برای دفاع از مجرمان یقه سفید جناح ها لشگر کشی می کنند و چرا فریادهای رهبری علیه فساد خوب درک نمی شود.