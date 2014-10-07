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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۱

فراهانی به مهر خبر داد:

نجات 2 کارگر از زیر آوار ساختمانی در قم

نجات 2 کارگر از زیر آوار ساختمانی در قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم از نجات 2 کارگر جوان از زیر آوار ساختمانی در این استان خبر داد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دو کارگر گرفتار در میان آوار یک ساختمان درحال ساخت نجات یافتند.

وی گفت: با کسب خبر وقوع حادثه یاد شده از سوی شهروندان با مرکز ارتباطات اورژانس 115 استان مبنی بر ریزش آوار ساختمانی در شهرک قدس بی درنگ از سوی واحد اعزام مرکز اورژانس 115 به نزدیکترین پایگاه اورژانس به محل حادثه اعلام ماموریت شد که کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی به سرعت به سوی محل حادثه اعزام شدند.

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم ادامه داد: پس از سپری شدن کمتر از پنج دقیقه زمان از برقراری تماس یاد شده نخستین آمبولانس اعزامی امدادی در محل حادثه حاضر شد که پس از بررسی مشخص شد 2 تن در این حادثه آسیب دیدند که با حضور و تلاش‌های بی وقفه پرسنل آتش نشانی مصدومان از زیر آورها با استفاده از تکنیک‌های نجات فنی نجات یافتند.

وی اضافه کرد: مصدومان حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی از سوی پرسنل اورژانس 115 جهت تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان نکوئی منتقل شدند.
 

کد مطلب 2384676

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