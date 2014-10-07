مشاهده لاشه یک نهنگ آبی در سواحل بحرکان استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج سلیمانی، رییس اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر با بیان این مطلب اظهار نمود مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ماهشهر طی گشت زنی و پایش نواحی ساحلی، لاشه این نهنگ را مشاهده نمودند که بعد از بررسی های انجام شده و تهیه نمونه های ‍ژنتیکی به منظور تعیین نوع و گونه این نهنگ، از کارشناسان اداره کل درخواست گردید که جهت شناسایی و بیومتری در محل حضور یابند. لذا بر این اساس روسای ادارات محیط زیست دریایی و روابط عمومی حفاظت محیط زیست خوزستان به منظور مستندسازی و بیومتری و نمونه برداری مجدد ژ‍نتیکی به محل اعزام شدند.

محمد صادق صبا، رییس اداره محیط زیست دریایی خوزستان در این خصوص گفت؛ بر اساس زیست سنجی های انجام شده و مشاهدات عینی، این گونه نهنگ از نوع نهنگ آبی Balaenoptera musculus می باشد که در نواحی عمیق اقیانوسی زیست کرده و حضور آن در منطقه خلیج فارس نادر است و 2 مورد گزارش قبلی در سال های 1963 توسط یک محقق خارجی در سواحل کویت و در 1364 در نزدیکی بندرعباس و جزیره قشم وجود دارد و در سواحل استان خوزستان برای اولین بار مشاهده شده است. وی ادامه داد با توجه به مشاهده تورصیادی پیچیده شده در ناحیه دم جانور؛ علت مرگ آن گرفتارشدن در تورصیادان بوده و ضمن اعلام اینکه این گونه از جانورانی است که در لیست IUCN در رده های حفاظتی قرار دارد، از صیادان خواست در صورت مشاهده این گونه و یا گرفتارشدن آنها در تور صیادی، مراتب را سریعاً به نزدیکترین واحد محیط زیست منطقه اطلاع دهند.

وال آبی به عنوان بزرگترین جانور شناخته شده، خلقت است که طول بدن آن تا 27 متر و آبفشانی آن تا 12 متر نیز می رسد.