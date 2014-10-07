مدیرکل ارشاد خراسان رضوی از استاد نورمحمد درپور عیادت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به همراه فرماندار و شهردار تربت جام و جمعی از هنرمندان روز گذشته از استاد نورمحمد درپور در منزل وی واقع در روستای یادگار و در 30 کیلومتری شهرستان تربت جام عیادت کرد.

وی از نزدیک جویای حال این استاد ارزنده موسیقی شد و برای ایشان آرزوی سلامتی کرد و گفت: به زودی مراسم تجلیل استاد پورعطایی در تربت جام به همت فرمانداری و شهرداری تربت جام برگزار می شود در این مراسم از اساتید برجسته موسیقی تربت جام مانند استاد درپور نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

سرابی افزود: این مراسم باید در تربت جام برگزار شود، حضور جوانان هنرمند در مراسم تشییع استاد پورعطایی این اندیشه را در من قوت بخشید که این هنر سینه به سینه منتقل می‌شود.

فرمانداری و شهرداری تربت جام نیز اعلام آمادگی کردند این مراسم یادبود را در تربت جام برگزار کنند.

نورمحمد درپور بر اثر بیماری و سکته مغزی در بستر بیماری است.