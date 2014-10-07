  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

مدیرکل ارشاد خراسان رضوی از استاد نورمحمد درپور عیادت کرد

مدیرکل ارشاد خراسان رضوی از استاد نورمحمد درپور عیادت کرد

مشهد-خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در سفر به تربت جام با حضور در روستای یادگار، از استاد درپور از اساتید برجسته موسیقی مقامی عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به همراه فرماندار و شهردار تربت جام و جمعی از هنرمندان روز گذشته از استاد نورمحمد درپور در منزل وی واقع در روستای یادگار و در 30 کیلومتری شهرستان تربت جام عیادت کرد.

وی از نزدیک جویای حال این استاد ارزنده موسیقی شد و برای ایشان آرزوی سلامتی کرد و گفت: به زودی مراسم تجلیل استاد پورعطایی در تربت جام به همت فرمانداری و شهرداری تربت جام برگزار می شود در این مراسم از اساتید برجسته موسیقی تربت جام مانند استاد درپور نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

سرابی افزود: این مراسم باید در تربت جام برگزار شود، حضور جوانان هنرمند در مراسم تشییع استاد پورعطایی این اندیشه را در من قوت بخشید که این هنر سینه به سینه منتقل می‌شود.

فرمانداری و شهرداری تربت جام نیز اعلام آمادگی کردند این مراسم یادبود را در تربت جام برگزار کنند.

نورمحمد درپور بر اثر بیماری و سکته مغزی در بستر بیماری است.

کد مطلب 2384680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها