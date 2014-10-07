غرب در قبال گسترش افراطی گری در خاورمیانه اشتباهاتی داشته است/نگرانی از حضور جوانان اروپایی در جبهه داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، دومنیک دوویلپن نخست وزیر و وزیر امورخارجه اسبق فرانسه که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده با محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.



ظریف در این دیدار با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: این مذاکرات به مرحله حساسی رسیده و جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات متعددی را روی میز ارائه کرده است اکنون نوبت طرف مقابل است که اراده خود را برای رسیدن به توافق نشان دهد، متاسفانه تا کنون زیاده خواهی ها در برخی اعضای طرف مقابل مانع رسیدن به توافق بوده است.



وی به سفر هیات اقتصادی فرانسه به ایران اشاره کرد که با مخالفت آمریکائی ها روبرو شد افزود: روابط جمهوری اسلامی ایران و فرانسه می تواند در حوزه های مختلف گسترش یابد.

وزیر امور خارجه در خصوص تحولات سوریه تصریح کرد: موضوع سوریه راه حل نظامی ندارد و از طریق سیاسی می توان این مسئله را حل کرد.

ظریف افزود: این مردم سوریه هستند که می توانند در خصوص سرنوشت خود تصمیم بگیرند و در هر راه حلی بایستی نقش مردم و دولت کنونی کشور را نیز در نظر گرفت، کسانی که دنبال حذف دولت سوریه هستند باید متوجه باشند که در این صورت گروه تروریستی داعش جایگزین آن خواهد شد.



در ادامه این دیدار نیز دومنیک دو ویلپن نخست وزیر و وزیر امورخارجه اسبق فرانسه نیز در این دیدار توافق نهائی بین ایران و 1+5 در موضوع هسته ای را با اهمیت خواند و تاکید کرد در صورتی که توافق نهائی هسته ای صورت گیرد این موضوع روی کل خاورمیانه تاثیر خواهد گذاشت.



وزیر امور خارجه اسبق فرانسه تصریح کرد: غرب در قبال گسترش افراطی گری در خاورمیانه اشتباهاتی داشته است و اکنون از اینکه جوانانی از کشورهای غربی در جبهه داعش در حال جنگ هستند بسیار نگران است.