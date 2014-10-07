توزیع اعتبارات سیل در گلستان ناعادلانه است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله نوروزی، صبح سه شنبه در جمع رسانه های استان با تاکید بر این که سیل هشتم خرداد ماه در مناطقی محدود از جمله علی آبادکتول و رامیان خسارت وارد کرده که شدت خسارات درعلی آبادکتول بسیار زیادبوده است، افزود: علیرغم بازدید مکرر مدیران عالی کشور از مناطق سیل زده به ویژه علی آبادکتول و توجه به عمق خسارات، اما تخصیص اعتبارات در استان بصورت کاملا بالعکس توزیع شد.

نوروزی تاکیدکرد:این موضوع را هم در مجلس و هم در دولت با ملاقات با معاون اول رییس جمهور و نمایندگان پیگیری کردم و آنان هم دستورات جدی صادرکردند.

وی یادآورشد: شهرستان علی آبادکتول بیش از 180 میلیارد تومان خسارت دیده است که متاسفانه تخصیص برای جبران خسارت ها اندک بوده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کشاورزان، دامداران و اقشار خسارت دیده مردم منتظر جبران خسارت ها هستند که هنوز محقق نشده است.

وی گفت: بسیاری از راههای روستایی دچار خسارت جدی شده اند که فقط با تخصیص اعتبارات قابل حل است.