1800 وقف جدید طی شش ماهه گذشته در کشور به ثبت رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب افزود: ضرورت دارد که امروز همه دست به دست هم دهیم و با کمک همدیگر وقف را به جایگاه اصلی خود برگردانیم.



وی با بیان اینکه اگر وقف به جایگاه اصلی خود برگردد، در جامعه عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی و حتی عدالت سیاسی تحقق پیدا می کند، تصریح کرد: باید فرهنگ وقف را از سنین کودکی در جامعه نهادینه کنیم و ضرورت دارد که رسانه ها و شبکه هایی که مرتبط با کودکان است، ابزار و هنر خود را در این زمینه بکار گیرند.



حجت الاسلام شرفخانی خواستار کمک مجموعه آموزش و پرورش و نهادهای مرتبط جهت نهادینه سازی این فرهنگ از سنین کودکی شد و گفت: برای نهادینه شدن فرهنگ وقف در جامعه، باید همگرایی بین وظایف سازمانی و وظایف برون سازمانی اتفاق بیافتد.



وی با اشاره به اینکه طرح جامع تبلیغ فرهنگ وقف با استفاده از تدابیر ارزشمند مقام معظم رهبری و همچنین مباحث کارشناسی آماده شده است، تأکید کرد: اگر امروز فرهنگ وقف را تبلیغ می کنیم ، بازخورد و ثمره این تبلیغ سنت حسنه وقف، برای خود مردم است.



حجت الاسلام شرفخانی در پایان سخنانش تصریح کرد: 1800وقف جدید در شش ماه اول سال 93 در سراسر کشور به ثبت رسیده است.