رویکرد کاری پست در حال تغییر ماهیت است/ زیان 12 میلیارد ریالی پست در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام صادر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز جهانی پست در محل اداره کل پست استان سمنان، با اشاره به اینکه رشد تکنولوژی و نوع فعالیت در مجموعه پست از شکل سنتی به سمت صنعتی در حال تغییر ماهیت است افزود: در سیستم شبکه پستی باید به سمت بازارهای جدید الکترونیکی حرکت کنیم.

وی با اعلام این مطلب که پست کشور در حال حاضر زیان ده است افزود: زیان دهی در استان سمنان نیز طی شش ماهه ابتدای امسال بالغ بر 12 میلیارد ریال بوده است.

درآمد 30 میلیارد ریالی پست در استان سمنان

به گفته مدیر کل پست استان سمنان، مدیریت جدید پست کشور به دنبال کاهش زیان‌دهی این مجموعه و رسیدن آن به نقطه سر به‌ سر است.

صادر با اشاره به ارتباط این شرکت با بنیاد نخبگان استان سمنان برای ارائه راهکارهای توسعه خدمات الکترونیک پستی به ویژه با استفاده از تلفن همراه، ادامه داد: صاحبنظران و نخبگان استان می توانند پست را با ارائه نظرات و راهکارهای خود برای توسعه خدمات دهی به مردم یاری کنند.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال تعداد پنج میلیون و 900 هزار مرسوله پستی توسط شبکه پستی استان جابجا شده است گفت: درآمد پستی استان در نیمه نخست امسال 30 میلیارد ریال است.

سرانه پستی استان سمنان 2 برابر متوسط کشوری

مدیر کل پست استان سمنان سرانه پستی این استان در شش ماهه اول امسال 9.2 ذکر کرد و گفت: این مقدار دو برابر متوسط کشوری است.

صادر با اشاره به اینکه رضایت‌مندی مشتریان در رأس برنامه‌های این اداره کل و همه شعبات آن در سراسر استان است بیان کرد: رضایت مشتریان، پست را به سمت توسعه بازار و افزایش درآمد هدایت می‌کند.

وی توسعه خدمات نوین پستی از جمله راه اندازی پست مالی، پست لجستیک، ارائه تمبر اختصاصی، توسعه ایمیل پستی، تعامل با دستگاههای دولتی و خصوصی، سرویس پست مستقیم، ارائه خدمات پستی با ارزش افزوده از طریق تلفن همراه و ... را از دیگربرنامه های این شرکت بیان کرد.

مدیر کل پست استان سمنان افزود: تجمیع خدمات پستی، ارائه خدمات بیمه در دفاتر پستی، ارائه خدمات الکترونیکی مبتنی بر نت و شبکه متمرکز تبلیغات تلویزیونی در باجه ها و دفاتر پپستی از جمله برنامه ها و فعالیت هایی است که در دست اقدام است.

سه خط پستی درون استانی در سمنان راه اندازی شد

معاون اداره کل پست استان سمنان نیز در این نشست راه اندازی سه خط پستی درون استانی را از دیگر اقدامات این شرکت برای تسریع در جابجایی مرسولات در داخل این استان و بین شهرستانهای آن بیان کرد و گفت: در استان سمنان 22 واحد پستی دولتی، 53 دفتر پیشخوان دولت، 90 دفتر آی سی تی فعال است.

هاشم رجبی در خاتمه تصریح کرد: همچنین تعداد 89 نمایندگی حمل و نقل و 101 واحد توزیع در روستاهای استان فعال هستند.