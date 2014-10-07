پارک 25 هزار متری ورزش در کلانشهر کرج احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع با اشاره به اینکه پارک ورزش با هدف توسعه متوازن فضای سبز شهری در یکی از مناطق محروم شهر کرج با وسعت 25 هکتار احداث شده، اظهار داشت: منطقه 12 با هدف ساماندهی اراضی این منطقه رویکردی قابل توجه به توسعه فضای سبز داشته که در این راستا پارک ورزش و پارک مهر در مسیر احداث قرار گرفت.



وی افزود: با توجه به تحقق شعار سال که به فرموده مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده، این سازمان با الگو قرار دادن مصرف بهینه انرژی در دو بخش برق و آب سعی بر عملیاتی نمودن این شعار کرده است.



این مسئول با اعلام این نکته که کاهش مصرف برق شبکه شهری، جلوه بارزی از کاهش هزینه ها بوده، عنوان کرد: این پارک با رویکرد مصرف بهینه در انرژی احداث شده و کلیه روشنایی پارک در حلقه پیرامونی از انرژی خورشیدی تامین شده و شبکه صفحات خورشیدی (سلولار) برق مورد نیاز را به میزان 25 درصد تولید می کند.



زارع ادامه داد: همچنین با اجرای سیستم آبیاری قطره ای و صرف نظر از کاشت چمن بنا به بحران موجود بی آبی و کاشت گیاهانی که به آب کمتری نیاز دارند، گامی اساسی در صرفه جویی مصرف آب برداشته شده تا ضمن رشد فزاینده انبوه گیاهان در زمان آینده و افزایش زیبایی پارک، وابستگی به آب مصرفی به کمترین حد ممکن رسیده همچنین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز و درختان این پارک از آب خام است.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از احداث عرصه های ورزشی در این پارک خبر داد و گفت: در پارک ورزش حدود 10 درصد به فضاهای ورزشی اختصاص یافته که شامل زمین اسکیت، زمین ورزشی چند منظوره اعم از فوتبال، والیبال و بسکتبال، وسایل تندرستی و ... است.



وی از احداث چهارمین خانه باغ کرج در این پارک خبر داد و اظهار داشت: با ساخت خانه باغ در پارک ورزش به دنبال فراهم کردن محیطی جهت ترویج آموزشهای زیست محیطی و فعالیتهای مرتبط هستیم، این خانه باغ فرصت مناسبی جهت ارائه آثار هنرمندان محلی و مکانی جهت تبادل نظرات فرهنگی و هنری است.



این مسئول افزود: سازمان پارکها به عنوان طراح و مجری پروژه اقدامات لازم را در احداث این پارک انجام داده و منطقه 12 شهرداری کرج نیز اعتبارات مورد نیاز را تامین کرده است.



زارع در پایان عنوان کرد: این پارک در مهرشهر، بلوار ارم، خیابان آزادی واقع شده و دارای مساحتی بالغ بر 25 هزار مترمربع و امکاناتی نظیر برکه، آبنما، نمازخانه، زمین بازی کودکان، پیست اسکیت، زمین ورزشی چند منظوره، زمین بدمینتون، بوفه، سرویس بهداشتی، ساختمان مدیریت، آلاچیق، مبلمان پارکی و ... است که بالغ بر 2 میلیارد تومان برای احداث آن هزینه شده است.