تأسفهای رئیس جمهور در دانشگاه تهران/ نگرانی یک دانشجو از تحریم آسمانی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها صبح امروز با حضور حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور کشورمان، وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از نمایندگان مجلس و اساتید در دانشگاه تهران برگزار شد.

*همانند سال گذشته تدابیر لازم امنیتی در دانشگاه تهران پیش بینی شده بود و ورود افراد بدون دعوت نامه ممکن نبود.

*اطراف تالار علامه امینی دانشگاه تهران که محل برگزاری مراسم محصور شده بود وردی خواهران و برادران جدا شده بود هیچ یک از مدعوین حق آوردن گوشی همراه و یا کیف را به داخل برنامه نداشتند.

*امسال تعداد دانشجویان حاضر در مراسم نسبت به سال گذشته کمتر بود و بیشتر اساتید با خانواده شان در مراسم حضور داشتند.

*برنامه راس ساعت 8 آغاز شد. دکتر نیلی احمد آبادی اولین سخنران بود که وی آغاز سال تحصیلی و تقارن آن را با 80 سال تاسیس تصویب دانشگاه تهران و 163 سال تاسیس این دانشگاه در هیات دارالفنون تبریک گفتگ و در پایان صحبت های خود از رئیس جمهور خواست وقتی را به تشکل های دانشجویی دانشگاه تهران اختصاص دهند تا مسایل خود را مطرح کنند چراکه دوست داشتند در این مراسم مسایل خود را عنوان کنند که به دلیل محدودیت زمانی محقق نشد.

*امسال برخلاف سال گذشته یکی از دانشجویان پزشکی برای سخنرانی و طرح مشکلات دانشجویان انتخاب شده بود که وی عنوان کرد مطالب خود را روی کاغذی دسته بندی کرده بود تا در مراسم و در حضور رئیس جمهور ارایه دهد که تیم امنیتی به دلایل امنیتی مانع آوردن کاغذ، توسط وی شده بودند.

*نجفی سرپرست وزارت علوم نیز به عنوان سخنران قبل از رئیس جمهور در جایگاه قرار گرفت و گفت: سخنان خود را در دو بخش دسته بندی کرده است که بخش دوم آن را به دلیل محدودیت زمانی و اینکه عنوان شده بود برنامه نباید بیشتر از ساعت 10 به طول انجامد مطالب را به صورت مکتوب خدمت رئیس جمهور ارایه خواهم کرد.

*دکتر روحانی با تشویق مدعوین بعد از سرپرست وزارت علوم در جایگاه قرارگرفت. وی به موضوعات مختلفی اشاره کرد که از اهم آن می توان به بحث تشکل های دانشجویی، تعیین وزیرعلوم و استیضاح دکتر فرجی دانا اشاره کرد. دکتر روحانی عنوان کرد اینکه امروز جزو برنامه گذاشته نشده بود تا تشکل های دانشجویی سخنان خودشان را بیان کنند مایه تاسف من شد به هر حال آمدن من به دانشگاه بیشتر برای شنیدن است تا حرف زدن. وی افزود: در این یک سال تلاش‌مان این بوده که فضای دانشگاه ما از فضای امنیتی فاصله و فاصله و فاصله بگیرد و تلاش ما بر این هم بوده که اگر یک فردی با دلایل ضعیف کنار گذاشته شده بوده به سر کار و کلاس خود برگردد. رئیس جمهور در ادامه گفت:‌ این دولت برای این که اخلاق علمی را دنبال کند چقدر دارد هزینه می‌دهد. البته حق مجلس شورای اسلامی است که اگر خواست تحت عنوان استیضاح رای دهد. اما ما هم نمی‌توانیم تاسف خود را از این که یک وزیر دانشمند اخلاقی و انقلابی را از دست داده‌ایم ابراز نکنیم.

روحانی افزود: وقتی آن همه اساتید دانشگاه برای من نامه می‌نویسند که آقای دکتر فرجی دانا شایستگی مدیریت را دارد من با فشار این و آن حاضر شوم که به او بگویم استعفا دهد؟ این با اخلاق و چارچوبی که دولت به مردم قول داده انطباق پیدا نمی‌کند.

رئیس جمهور با مورد توجه قرار دادن اتفاقات رخ داده در وزارت علوم گفت: ما از آقای میلی منفرد خواهش کردیم که مسئولیت را بپذیرند اما به هر ترتیب مجلس شورای اسلامی نپذیرفت. اشکال ندارد از آقای توفیقی خواهش کردیم که سرپرست باشند از یمین و یسار به ما فشار آمد که او را معرفی نکنید. گفتیم اهلا و سهلا ما سر فرود آوردیم برای این که دانشگاه و کشور آرام باشد. بعد از آن آقای دکتر فرجی دانا را آوردیم و شروع به کار کرد و بورسیه و ما ادراک ما البورسیه. و این در حالی است که از روز اولی که آقای دکتر فرجی آمدند اولین کلام من به ایشان این بود که باید مساله بورسیه را دنبال کنند.

رئیس‌جمهور همچنین گفت: برخی می‌گویند اگر با اساتید خارج تماس داشته باشید، ممکن است یکی از آنها جاسوس دربیاید، دست بردارید از این بهانه‌جوی‌ها حداقل این رییس‌جمهور در امنیت ملی متخصص است حتی اگر در مسائل دیگر تخصص نداشته باشد. ما باید احتیاط و مراقبت داشته باشیم اما کاری کنیم که اساتید خارجی بیایند و اساتید ماهم به خارج بروند.

*همزمان با صحبتهای رئیس جمهور برخی از دانشجویان در انتهای سالن علامه امینی کاغذهایی با شعارهای مختلف مانند "امید بذر هویت ماست " آقای روحانی منتظر تحقق وعده هایتان هستیم " و آقای روحانی آیا روزنامه نگار زندانی نداریم " را بالای سرخود نگاه داشته بودند.

*بعد از سخنرانی، رئیس جمهور بلافاصله جلسه را به همراه وزیر آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم ترک کرد ولی برنامه ادامه داشت.

*بیرون از مراسم نیز یکی از دانشجویان دختر دانشگاه کاغذی با این مضمون بالای سرخود گرفته بود که "آقای رئیس جمهور ما نگران تحریم های زمینی نیستیم نگران تحریم های آسمانی هستیم."