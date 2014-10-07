تامین آرامش و امنیت در جامعه ثمره مجاهدت های نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده صبح سه شنبه پس از حضور در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی استان اظهار داشت: خوشبختانه نیروی انتظامی استان نمونهای از یک پلیس دینمحور، توانمند، متخصص و آشنا به فناوریهای مختلف، مشارکتجو با دستگاهها و سازمانهای دولتی و متکی به مردم است.
وی ادامه داد: پلیس استان توانسته نظم و امنیت را با عزت و اقتدار برای مردم به ارمغان آورد که در این راه استانداری با تمام وجود در پی حمایت از نیروهای مسلح استان است.
جبارزاده با بیان اینکه نام نیروی انتظامی یادآور امنیت در جامعه است، گفت: نیروی انتظامی تامین کننده بخش عمدهای از امنیت کشور بوده و مجاهدت های این افراد زمینه ساز احساس آرامش در بین مردم شده است.
وی با اشاره به اینکه نهاد ارزشی و انقلابی نیروی انتظامی از بدو شکلگیری همواره در کنار مردم و در خدمت اهداف متعالی نظام بوده، گفت: نیروی انتظامی از میان مردم برخاسته و آحاد مردم به وجود چنین نیروی مقتدر و باصلابتی افتخار میکنند.
استاندار آذربایجان شرقی با تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان و کارکنان پرتلاش این نیرو، اظهار داشت: بدون شک فراهم ساختن آرامش و امنیت در جامعه به عنوان بستر رشد و بالندگی ایران اسلامی در همه عرصهها به ویژه در عرصه خودکفایی اقتصادی، افزایش ضریب اعتماد عمومی و نشاط و پویایی جامعه، ثمره مجاهدت و تلاش شبانهروزی نیروهای خدوم و پرتلاش انتظامی است.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی در سایه این تلاشها به الگویی جدید از نظر برخورد پلیس با ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل خواهد شد، گفت: با تلاش فرماندهی و پرسنل جانبرکف نیروی انتظامی استان، آذربایجان شرقی به عنوان استانی نمونه از نظر استقرار نظم و امنیت و رفاه عمومی و الگویی جدید از نظر برخورد پلیس با ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل خواهد شد.
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