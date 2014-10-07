برگزاری سمپوزیوم بین المللی سازمان ملل متحد در ایران با موضوع گردشگری پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، سمپوزیوم بین المللی سازمان ملل متحد قرار است 22 تا 24 مهرماه امسال در سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه با همکاری سازمان میراث فرهنگی و مشارکت بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) و وزارت امور خارجه برگزار شود به همین علت مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور در نشستی خبری که پیش از ظهر سه شنبه در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد بیان کرد: این سمپوزیوم با هدف تبادل اطلاعات بررسی و تجزیه و تحلیل روند موجود در تقاضای گردشگری منطقه ای و بین المللی، تحلیل تقاضای موجود و مقایسه نگرش های جایگزین برای تغییر راهبرد بازاریابی، شناسایی مناطق و پروژه های گردشگری دارای پتانسیل برای مشارکت بین المللی برگزار می شود.

وی افزود: این طرح در راستای اجرای تعهد کشورها برای عملیاتی کردن مفاد بیانیه پایانی کنفرانس سازمان ملل متحد در سال 2012 مبنی بر سرمایه گذاری بیشتر در زمینه گردشگری پایدار و اجرای قطعنامه پایانی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام می شود. این پیشنهاد توسط نماینده ایران در سازمان ملل متحد در حاشیه نشست اکوتوریسم، سم زدایی و حفاظت از محیط زیست مطرح شد و برای برگزاری این رویداد بین المللی موافقت انجام گرفت.

وی بیان کرد: بعد از تغییرات مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی موضوع میزبانی این سمپوزیوم با رئیس سازمان میراث فرهنگی در میان گذاشته شد و دفتر امور بین الملل نیز با آن موافقت کرد. منتها به علت مهیا نبودن مقدمات برگزاری اجلاس به تاریخ 22 تا 24 مهر موکول شد.

معاون گردشگری کشور گفت: در این برنامه معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، نمایندگان ارشد بخش امور اقتصادی و اجتماعی این سازمان، مقامات گردشگری کشورهای بازار هدف ایران، نماینده مقیم سازمان ملل در تهران، مدیر برنامه منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، نمایندگان ارشد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و نماینده بانک جهانی شرکت می کنند. این اولین اجلاسی است که با مشارکت سازمان ملل متحد برگزار می شود.

رحمانی موحد در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر هزینه ایران برای برگزاری این اجلاس بیان کرد: حدود 100 تا 150 میلیون تومان برای این برنامه هزینه کرده ایم، بخشی از این هزینه ها برعهده مهمانان است. بخشی دیگر با مشارکت سازمان های مختلف و نهادها تامین شده مانند محل برگزاری این سمپوزیوم که توسط وزارت امور خارجه تامین شده است.

معاون گردشگری کشور از حضور رئیس جمهور در این برنامه خبر داد و گفت: هنوز حضور ایشان نهایی نشده است.