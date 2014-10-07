11 درصد تخم مرغ کشور در البرز تولید می شود/ 65 درصد تولیدات مازاد بر نیاز استان

مجتبی تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت 17 مهر ماه روز جهانی تخم مرغ گفت: در استان البرز 99 واحد مرغ تخم گذار به ظرفیت هفت میلیون و 150 هزار قطعه و 28 واحد پرورش پولت به ظرفیت دو میلیون و 330 هزار قطعه و چهار واحد پرورش پولت و تخم گذار به ظرفیت 470 هزار قطعه فعال است که این واحدها در مجموع 11 درصد تولیدات کشور را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: سال گذشته در استان البرز 94 هزار و 800 تن تخم مرغ تولید شده است که میزان تولید یاد شده 65 درصد مازاد بر نیاز البرز بوده و به دیگر استان های کشور و همچنین کشورهای همسایه به خصوص عراق صادر شده است.

فعالیت 3 مزرعه تولید مرغ مادر تخم گذار در ساوجبلاغ

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه علاوه بر واحدهای تولیدی یاد شده سه مزرعه مرغ مادر تخم گذار در شهرستان ساوجبلاغ فعال است، اظهار داشت: این مزارع ظرفیت تولید 104 هزار قطعه مرغ مادر تخم گذار را دارند.

تقی زاده با اعلام اینکه البرز در تولید تخم مرغ رتبه دوم کشور را دارد، به اهمیت مصرف تخم مرغ اشاره و تصریح کرد: شعار امسال روز جهانی تخم مرغ " خودمراقبتی تغذیه ای با یک عدد تخم مرغ سالم در روز" بوده که نشان از اهمیت مصرف این ماده غذایی سرشار از پروتئین را می رساند.

وی افزود: متاسفانه سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ما 10 و نیم کیلوگرم در سال است و این درحالی است که میزان مصرف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از میزان یاد شده می باشد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان البرز به بسته بندی تخم مرغ های تولیدی اشاره کرد و گفت: واحدهایی تولیدی که دارای توجیه اقتصادی هستند خود در بسته بندی تولیدات ورود کرده اند و دیگر واحدهای بسته بندی نیز با خرید تولیدات واحدهای کوچکتر در امر بسته بندی این محصول فعالیت دارند.

ظرفیت تولید اشباع اعلام شده است

تقی زاده تصریح کرد: بنا بر دستور وزارت خانه با توجه به سرانه مصرف در کشور ظرفیت تولید تخم مرغ اشباع اعلام شده است اما توسعه واحدهای تولیدی فعال تخم مرغ و همچنین دانش آموختگان غیر شاغل واحدهای دانشگاهی مرتبط در این حوزه می توانند برای اخذ مجوز تولید اقدام کنند.

وی با نقش صنایع تبدیلی در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش سرانه مصرف توجه ویژه به صنایع تبدیلی و تکمیلی در این حوزه است که در اقتصادی شدن واحدهای تولیدی کمک بسزایی خواهد کرد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در پایان با بیان اینکه سال گذشته 105 محموله به ظرفیت دو هزار و 192 تن تخم مرغ خوراکی از استان البرز صادر شده است، اظهار داشت: در مدت یاد شده 24 هزار و 500 قطعه پولت تخم گذار نیز از واحدهای تولیدی استان صادرات داشته ایم.