کمترین تخلف در احصای مغایرت های طرح تفصیلی در شهرداری منطقه یک

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری افزود:‌ شهرداری منطقه یک در انتهای محدوده هم طوری فضای سبز را ایجاد کرده که امکان توسعه ساخت و ساز در خارج از محدوده وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در احصای مغایرت های طرح تفصیلی کمترین تخلف در شهرداری منطقه یک دیده شده از تدوین شاخص هایی در کمیسیون شهرسازی و معماری به منظور تقدیر از معاون های شهرسازی مناطق که تصمیماتی مطابق با مفاد طرج تفصیلی اتخاذ می کنند خبر داد.

سالاری گفت: آقای مختاری در گزارش خود اعلام نکردند پراکندگی فضای سبز در مناطق مختلف چگونه است؟ ما در برخی از مناطق از نظر فضای سبز بسیار فقیر هستیم و مردم با کمترین فضاهای سبز در بافت های فرسوده و کوچه های باریک زندگی می کنند.

وی اظهار امیدواری کرد ادامه تملک ها و توسعه فضای سبز در محلات جنوبی شهر تهران که بافت فرسوده هم است به عنوان پروژه های محرک توسعه انجام شود.

سالاری عنوان کرد:‌ شهرداری تهران باید بیش از این به فکر توسعه تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران باشد. مشکل کم آبی یکی از معم ترین چالش های این شهر و آینده است و شهرداری باید به فکر توسعه تصویه خانه ها و منابع ذخیره آب باشد.

رییس کمیسیون شهرسازی با اشاره به اهمیت ایجاد منابع ذخیره آبهای جاری تصریح کرد: در سالهای آینده باید چاه هایی که برای آبیاری فضای سبز استفاده می شود در اختیار آب مصرفی شهر تهران قرار گیرد و شهرداری باید از آب های جاری برای آبیاری فضای سبز استفاده کند.

وی همچنین همراهی قوه قضاییه با شهرداری و شورای شهر تهران را ضروری دانست و گفت:‌ برخورد با متخلفیق قطع درختان باید جدی تر باشد. شهرداران مناطق با اینکه عضو کمیسیون باغات هستند در جلسات این کمیسیون شرکت نمی کنند و در هیچ منطقه ای بابت قطع درختان پرونده را به قوه قضاییه ارجاع نمی دهند.

سالاری در پایان بر ضرورت حرفه ای کردن جابه جایی درختان تاکید کرد و گفت: این موضوع بارها مطرح شده ولی هنوز ما برای جابه جایی درختان با بن بزرگ مشکل داریم.

تندگویان پیشنهاد کرد: تهیه پلاک برای باغات منطقه یک تندگویان با اشاره به پلاگ گذاری درختان خیابان ولیعصر پیشنهاد کرد برای محافظت از باغ های موجود در شمال شهر تهران پلاک «باغ بودن» برای املاکی که باغ هستند صادر و نصب شود.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری با تشکر از شهردار منطقه یک برای تلاشهایی که در راستای حفظ درختان کهنسال انجام داده اظهار داشت:‌ جایگزینی صد هکتار فضای سبز با حفظ یک هکتار فضای سبز موجود قابل مقایسه نیست.



وی افزود: بیشتر موضوعات باغ در کمیسیون ماده هفت و شهرسازی مربوط به منطقه یک است. در حالی که اگر قبل از اینکه مالک درخواستی صادر کند پلاک «باغ بودن» کنار دیوار نصب شود هم مشکلات مردم کمتر می شود و هم باغات محافظت بیشتری می شوند.



سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به ضرورت افزایش سختگیری برای ساخت و ساز در منطقه یک بیان داشت:‌ سخت گیری در روند ساخت و ساز در منطقه یک به حفظ فضای سبز شمال تهران کمک می کند.

وی در پایان خواستار ارجاع نامه ها به کمیسیون های تخصصی شد.

