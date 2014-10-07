به گزارش خبرگزاری مهر، فرانسوا دله سفیر جدید بلژیک در جمهوری اسلامی ایران با محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.



ظریف در این دیدار با اشاره به سفر اخیر خود به بروکسل و دیدار با مقامات ارشد بلژیک و اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که مناسبات ایران و بلژیک در حوزه های مختلف از جمله روابط اقتصادی گسترش یابد.



وی در خصوص تحولات منطقه تصریح کرد: با توجه به شرایط منطقه متاسفانه برخی کشورها سیاست های اشتباهی را در سوریه دنبال می کنند و گروهی این تصور را دارند که در سوریه افراطیون و دولت سوریه برای از بین بردن یکدیگر هستند اما این نوع نگاه شرایط را پیچیده تر می کند.



وزیر امور خارجه کشورمان درباره مذاکرات هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه و 1+5 گفت: جمهوی اسلامی ایران توافقی را که در آن حقوق ملت ایران در آن در نظر گرفته نشود را قبول نخواهد کرد.



فرانسوا دله سفیر جدید بلژیک نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف ارتقاء یابد ظرفیتهای زیادی برای گسترش همکاریها فیمابین وجود دارد.