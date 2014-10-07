شکاف دانش و مهارت ضعف نظام آموزش عالی است/ تبدیل علم به عمل مهمترین ویژگی مراکز علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی سه شنبه در مراسم آغاز سالتحصیلی مرکز علمی کاربردی شهرداری تبریز اظهار داشت: توجه به امور پژوهشی و وارد کردن آنها در عرصه مدیریت شهری و علمی سازی رویکردهای مدیریت شهری از ضروریات تحقق جایگاه تبریز در سند چشم انداز 1404 است.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر شکاف بین مهارت و دانش بر بهره وری های اقتصادی و خدماتی و حتی اثرگذاری سوء بر انگیزه های علم آموزی تصریح کرد: این روند در شهرداری نیز بارز است که زمینه های متعدد و متنوع مدیریت شهری ایجاب می کند که مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز در جهت پرکردن این شکاف حرکت و راهکارهای علمی و عملی اداره شهر را با محوریت پژوهش ارایه کند.

شهردار تبریز تجهیز کارگاه ها، توسعه زیرساخت ها، کمک به شرایط تحصیلی دانشجویان و ارتقای زمینه های علمی این مرکز دانشگاهی را وظیفه مجموعه تحت مدیریت خود و کمک به علمی کردن برنامه ها و رویکردهای شهرداری تبریز را انتظار اصلی از دانشجویان دانست و گفت: شورای اسلامی شهر با برخورداری از اعضای متخصص و تحصیل کرده، حمایت، هدایت و نظارت علمی را محور ارتباط خود با شهرداری قرار داده و بر همین مبنا، پشتیبان مهم این مرکز علمی به شمار می رود.

نجفی وجود این شرایط مساعد را مهمترین دلیل برای ارایه راهبردهای موثر علمی به شهرداری از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاه علمی کاربردی شهرداری برشمرد و افزود: 50 درصد از دانشجویان این مرکز در شهرداری تبریز اشتغال دارند و این در حالی است که در کشورهای مختلف جهان، تحصیل افراد شاغل بجز موارد خاصی که فرد، تا سال های متمادی پس از تحصیل در دوره های ممتاز، توان علمی خود را در اختیار سازمان مربوطه قرار دهد، مرسوم نیست ولی با این وجود شهرداری تبریز با هدف توسعه و عمران شهری ، این زمینه را برای کارکنان خود ایجاد کرده است.

نجفی با اشاره به جایگاه شهر تبریز در سند چشم انداز 1404 به عنوان قطب و محور شمالغرب کشورتاکید کرد: تحقق این جایگاه نیازمند ورود جدی رویکردهای علمی به عرصه مدیریت شهری است و برای دستیابی به این مهم، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز، باید از اساتید برخوردار از علم روز و لحظه ای برای آموزش اصول مرتبط با مدیریت و اقتصاد شهری به دانشجویان بهره گیرد.

علم منتهی به کاربرد عملی منشا اقتدار در دنیا

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با بیان اینکه وقتی در ایران نظامیه ها و ربع رشیدی ها وجود داشت، اروپایی ها به خاطر اختلاف در شمارش دندان های اسب 200 سال همدیگر را می کشتند، گفت: در آمریکا 90 درصد بورسیه ها به دانشجویان اقتصاد اختصاص می یابد و 90 درصد این دانشجویان نیز از کشورهای جهان سوم انتخاب می شوند تا آمریکا اقتصاددانانی را تربیت کنند که مطامع و خواسته های این کشور را در سایر سرزمین ها تامین کنند که همین امر لزوم تربیت نیروی متخصص در داخل را مشخص تر می سازد.

محمد امین فر علم منتهی به کاربرد عملی را منشا اقتدار در دنیا دانست و گفت: مراکز مختلف دانشگاه علمی کاربردی در این زمینه پیشتاز هستند چرا که کاربرد علم اگر به ا ندازه خود علم اهمیت نداشته باشد کمتر از آن نیست و ویژگی دانشگاه جامع علمی کاربردی تبدیل علم به کاربرد آن می باشد که کمتر دانشگاهی دراین راستا فعالیت می کند.

وی در پایان گفت: دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز به کارگاه ها و آزمایشگاه های مجهز نیاز دارد و از مسوولان علم دوست شهرداری تبریز نیز انتظار داریم این مرکز را به سمتی هدایت کنند که کارگاههایی برای رشته های مختلف موجود ایجاد شود.

بسیاری از کارجویان مراجعه کننده به دفاتر شورا از افراد تحصیلکرده هستند

عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این مراسم با تاکید بر پرداخت جدی و موثر به بحث اشتغال جوانان در کنار شاخص های عمران و آبادانی اظهار داشت: متاسفانه موضوع اشتغال در نظام آموشی کشور مورد توجه جدی قرار نمی گیرد و این موضوع تلخی است که رفع آن نیازمند حمایت از فرصت های سرمایه گذاری است چرا که همه روزه در دفاتر اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین در بخش های مختلف ادارات و سازمان ها، شاهد انبوه درخواست های اشتغال هستیم که بخش قابل توجهی از آن ها مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

فریدون بابایی اقدم در ادامه با اشاره به ضرورت حرکت های موثر پژوهشی، از کپی برداری بخش قابل توجهی از پژوهش ها و پایان نامه های علمی در دانشگاه ها انتقاد کرد و از آن به عنوان مانع اثرگذاری حرکت های علمی در حوزه های عملی و اجرایی نام برد و افزود: عقد قرار داد شهرداری تبریز با دانشگاه تبریز، حرکت ارزشمندی است که در صورت پیگیری های لازم، می تواند زمینه ساز تغییر جدی در این رویکرد و نتیجه بخش باشد.

این عضو شورای شهر تبریز با ضروری دانستن بهره گیری از اساتید متخصص در مرکز علمی و کاربردری شهرداری تبریز و با رویکرد توجه به تامین نیازهای شهرداری به حرکت های علمی گفت: شهرداری تبریز به وعده خود در خصوص تبدیل شهر به کارگاه عمرانی، جامه عمل پوشانیده و بر همین اساس، امروز شاهد حرکت های پرشتاب عمرانی در جای جای شهر هستیم که نتیجه این روند، قطعاً در آینده ای نزدیک، در خدمت توسعه و زیبایی شهر خواهد بود که ادامه این روند همراهی مراکز علمی و پژوهشی و متخصصان این حوزه در اجرای پروژه های عملی شهرداری است.