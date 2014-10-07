توضیحات معاون وزارت علوم درباره شهریه و ادغام 2 دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر میلیمنفرد در حاشیه مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاهها در دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش شهریههای دانشگاهها، گفت: این افزایشها مصوب هیئتامنای این دانشگاهها است و با توجه به متوسط افزایشهایی که سالهای قبل داشتهاند و شرایط موجود هیئتامنای این دانشگاهها، عددها و ارقام موجود را به تصویب رساندند.
وی تاکید کرد: صندوق رفاه دانشجویان به عنوان پشتیبان مالی دانشجویان وظیفه دارد از دانشجویان حمایت مالی کند و این تعهدات را انجام دهد.
معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص ادغام دانشگاه فنی و حرفهای و علمی و کاربردی، گفت: یکی از اولویتهای کشور توسعه کمی و کیفی دوره های مهارتی است تا بتوانیم جوانان این کشور را پس از گذراندن این دورهها به توانمندیهای مهارتی و صلاحیتهای لازم در بخشهای مهارتی و خدمات رسانی برسانیم.
وی ادامه داد: این مساله وظیفه دانشگاه فنی و حرفهای و دانشگاه علمی و کاربردی است و یکی از اولویتهای دولت و وزارت علوم تقویت دورههای مهارتی و بالا بردن این دورهها از نظر کمیت و کیفیت به خصوص بالا بردن سطح محتوا و سختافزاری آنهاست.
میلی منفرد یادآورشد: اقدامی که در زمینه معرفی یک سرپرست برای این دو دانشگاه صورت گرفت، در زمینه انسجامبخشی و همافزایی بیشتر این دو مجموعه بود، این اقدام صورت گرفت تا همافزایی و انسجامبخشی در سیاستگذاریهای مربوط در این دو دانشگاه انجام شود.
معاون آموزش وزارت علوم ادامه داد: در همین راستا قرار است شورای عالی مهارتی در سطح وزارت علوم تشکیل شود تا به این انسجام بخشی و همافزایی بیش از پیش توجه شود که رئیس این شورا وزیر علوم و نایبرئیس آن معاون آموزشی وزارت علوم است و از صنایع و وزارتخانههای دیگر برای حضور در این شورا استفاده میشود.
میلی منفرد همچنین در خصوص ارایه مجوز جدید برای دانشگاههای تک جنسیتی از سوی وزارت علوم گفت: در دوره قبل تعدادی دانشگاههای تک جنسیتی در کشور ایجاد شد اما در یک سال گذشته برخی از مسئولان این دانشگاهها با حضور در وزارت علوم خواستار مجوز برای پذیرش دانشجوی دختر و پسر در این موسسات و دانشگاهها شدند که ما تاکنون درخواست آنها را نپذیرفتهایم و اعلام کردهایم با همان نگاهی که این مجموعهها شکل گرفته و سیاستگذاری شده است باید اداره شود.
وی ادامه داد: در هشت سال گذشته تعداد دانشگاههای غیرانتفاعی کشور از 80 به 356 واحد رسیده است، و ورودی دوره کارشناسی دانشگاهها کاهش یافته است. ما سعی کردیم کیفیت را خط قرمز فعالیتهای خودمان قرار دهیم و کمک کنیم تا این بحث در دانشگاهها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
میلی منفرد تصریح کرد: بنابراین مجوز جدیدی را برای مرکز جدیدی صادر نکردهایم و بیشتر هدایت میکنیم تا دانشگاهها از نظر محتوا و کیفی برنامههای خود را عملیاتی کند.
وی همچنین عنوان کرد درصورتی که نیاز باشد حتما مجوز برای ایجاد دانشگاه تک جنسیتی صادر خواهد شد.
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