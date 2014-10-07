اگر مشکلی برای گردشگران خارجی پیش بیاید پیگیری می کنیم

مرتضی رحمانی موحد به خبرنگار مهر گفت: همه دستگاه ها و واحدهایی که در این ارتباط وظیفه دارند باید حداکثر تلاششان را برای کرامت مهمانان انجام دهند. متولی گردشگری کشور سازمان میراث فرهنگی است ما این حرف را قبول داریم، در مکانیزم هایی که در ارتباط با دستگاه های مرتبط داریم دائما به بحث امنیت گردشگران اشاره کرده ایم. رویکرد دستگاه های دیگر نیز به این سمت است اما این اتفاقات برای اتباع ایرانی نیز پیش می آید منتها به تبع فضای حضور بیشتر مهمانان خارجی در ایران سوءاستفاده کنندگان از این فرصت برای اجرای مقاصد خود بهره می برند که ما باید مانع شویم تا آنها کمتر مورد آسیب قرار بگیرند.

وی ادامه داد: برای ایرانیان خارج از کشور نیز چنین اتفاقاتی می افتد منتها باید دفاتر میزبان این گردشگران نظارت بیشتری داشته باشد و نیروهای حافظ امنیت جامعه رویکردشان را نسبت به این موضوع تقویت کنند.

وی ادامه داد: چند وقت پیش که از یکی از گردشگران هنگ کنگی سرقت شده بود حمایت کردیم و در نهایت به او کمک شد منتها وقتی گردشگری دچار حادثه می شود چند سازمان و بخش مختلف مسئول رسیدگی به آن می شوند.

رحمانی موحد ادامه داد: سفارتخانه های کشورها باید حافظ منافع اتباعشان باشند اما اگر مطلع شویم که برای این افراد مشکلی پیش آمده آنها را تحت پوشش حمایت معنوی یا مادی قرار می دهیم تا سفارت متبوع کارش را انجام دهد.

معاون گردشگری کشور ادامه داد: از رویکرد ناجا و تعامل نزدیکتر برای حمایت از حقوق گردشگران دفاع می کنم، مواضع نیروی انتظامی در جهت توسعه است. باید ابزارها و شیوه ها را هماهنگ کنیم. اقدامات بدون هماهنگی نتیجه بخش نیست، به زودی شاهد یک نتیجه روشنی از همکاری ها خواهیم بود.