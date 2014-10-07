به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروز بخت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از افتتاح آزمایشگاه سنجش کیفیت بنزین در هرمزگان خبر داد و گفت: کیفیت بنزین وارداتی از این پس در یکی از پیشرفته ترین و تخصصی ترین آزمایشگاه های سنجش کیفیت بنزین کشور صورت می گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: به موجب قانون بودجه سال 91 نظارت بر کیفیت بنزین از عهده سازمان ملی استاندارد ایران خارج و به وزارت نفت سپرده شد در حالی که هم اکنون وزارت نفت نیز بر این عقیده است که باید سازمان ملی استاندارد دستگاه ناظر بر کیفیت بنزین باشد.

وی تصریح کرد: تا آبان ماه مصوبه شورای عالی استاندارد را نیز برای سنجش کیفیت بنزین اخذ خواهیم کرد تا بتوانیم کیفیت بنزین وارداتی را از سوی سازمان ملی استاندارد مورد سنجش قرار دهیم.

به گفته پیروز بخت، سازمان ملی استاندارد کنترل کیفیت بنزین های وارداتی را به صورت 100 درصد انجام خواهد داد و چنانچه مسئولان نظام بر این باور باشند که کیفیت بنزین تولید داخل نیز مورد سنجش قرار گیرد، این کار صورت خواهد گرفت.

پیروز بخت تصریح کرد: نمونه برداری تصادفی از واحدهای تولید داخل از جمله پالایشگاه ها و سطح بازار صورت خواهد گرفت، ضمن آنکه برای واردات نیز به دقت محموله وارداتی بنزین مورد بررسی قرار گرفته و گواهی بازرسی در مبدا باید اخذ شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: برنامه ریزی ما این است که از کشتی های عامل بنزین وارداتی آزمایش انجام دهیم تا کشتی ها نیز معطل نشوند.

وی ادامه داد: هم اکنون آزمایشگاه های خوزستان و هرمزگان برای پایش کیفیت بنزین آماده هستند و پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان آزمایشگاه های همکار و برخی آزمایشگاه بخش خصوصی برای این کار آمادگی لازم را دارند.

پیروزفر در ادامه از جلسه فوری شورای عالی استاندارد به منظور بررسی نصب کپسول های آتش نشانی در خودروها خبر داد و گفت: نصب کپسول آتش نشانی از جمله مواردی بود که در مصوبه تیرماه سال گذشته و در آخرین روزهای کار دولت دهم صادر شده بود که به نظر یک مصوبه شتاب زده می رسد.

وی افزود: پس از بررسی دوجانبه در رابطه با نصب کپسول آتش نشانی و استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده که هنوز واردات کپسول های آتش نشانی و تامین پودرهای مورد استفاده در آنها کافی نیست و به همین علت مقرر شده فردا یا شنبه هفته آینده جلسه فوری شورای عالی استاندارد به منظور بررسی مصوبه مذکور برگزار شود.

وی ادامه داد: تا زمان مصوبه جدید شورای عالی استاندارد شماره گذاری خودروها متوقف است تا سازمان ملی استاندارد خبر نهایی را ارائه دهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه درخصوص آخرین وضعیت استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی خاطرنشان کرد: از ابتدای مهرماه هم تولیدکنندگان پایبند به عدم استفاده از پالم در محصولات لبنی هستند و هم مطابق با 350 مورد نمونه گیری از سطح بازار خوشبختانه مشکلی در محصولات لبنی وجود ندارد.

وی مطرح کرد: 8 محصول دیگر لبنی نیز که مقرر بود در استاندارد آنها تجدیدنظر شود، در حال بررسی برای بازنگری هستند.

پیروزفر درخصوص استفاده از خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی گفت: با موضع گیری ای که به تازگی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو صورت داده، تلاش ما این است که خمیر مرغ را به طور کلی از تولید به فرآورده های گوشتی حذف کنیم اما تاکنون هر فرآورده گوشتی که علامت استاندارد دارد، قطعا بدون خمیر مرغ تولید شده است.

وی درخصوص به بازار آمدن دستگاه هایی که بعد از مخلوط کردن برنج دانه شکسته و آرد برنج، برنج دانه بلند را تحویل می دهد، اظهارداشت: این دستگاه ها را در حال بررسی داریم اما آنچه مسلم است واردکننده هیچ هماهنگی ای با سازمان ملی استاندارد برای واردات این دستگاه‌ها صورت نداده است.