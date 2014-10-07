هیات ورزشی بیماران خاص در آذربایجان شرقی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شروین اسبقیان سه شنبه در نشست بررسی مشکلات بیماران خاص استان گفت: در وزارت ورزش، هیئت ورزشی ناشنوایان و بیماری های خاص به شکل ادغام شده ای فعالیت می کنند که اخیرا بخش نامه ای به این استان آمده است تا هیئت ورزشی بیماران خاص را به شکل مجزا تشکیل دهیم.

وی ادامه داد: در طول یک هفته سرپرست این هیئت را به وزارت معرفی خواهیم کرد البته در این میان باید تعاملی میان انجمن بیماری های خاص با این سازمان شکل بگیرد تا بتوانیم فعالیت های ورزشی را به خوبی بین این بیماران جا بیندازیم.

اسبقیان با اشاره به اینکه باید به فکر مشکلات روحی بیماران خاص استان نیز باشیم، گفت: در این میان بهترین راه حل، ترویج ورزش در بین این بیماران است تا مشکلاتی همچون انواع افسردگی ها از این بیماران دور شود.

وی افزود: انجمن های بیماری های خاص باید نفرات خود را به سوی این هیئت راهنمایی کنند تا بتوانیم علاوه بر افزایش روحیه این افراد گامی در جهت استعدادیابی ورزشی میان این بیماران برداریم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان ادامه داد: البته پیشنهاد معاون سیاسی و امنیتی استانداری مبنی بر اختصاص سالن و تایم ویژه برای بیماران خاص و معلولان را نیز به شکل جدی پیگری خواهیم کرد تا بدین ترتیب موجبات افزایش روحیه در بین این افراد را نیز فراهم کنیم.