ساخت آنتی بیوتیک هوشمند/ قدرت تشخیص باکتری مفید و مضر

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که عملکرد نامناسبی در بدن مانند رشد و گسترش ویروس ها صورت می گیرد باید به دفاع از بدن پرداخته شود که معمولا با مصرف آنتی بیوتیک ها میسر می شود. آنتی بیوتیک ها فاقد قدرت تشخیص و تمایز بین میکروب یا ویروس هایی هستند که به آنها حمله می کنند، این موضوع می تواند حذف و نابودی باکتری های مفید (مانند باکتری هایی که در روده زندگی می کنند و در تخمیر فیبرهای غذایی نقش دارند) و مقاومت آنتی بیوتیکی را در برداشته باشد.



مقاومت به آنتی بیوتیک زمانی بروز می کند که آنتی‌بیوتیک ها برای مبارزه با میکروب‌ های بیماری‌ زا به یاری بدن می شتابند، اما با جهش ژنی (موتاسیون) نسبت به این داروها مقاومت پیدا کرده و نسل‌های جدید و متفاوتی به وجود می آیند که نمی توان با آنها مبارزه کرد. از مهم‌ترین عوامل این نوع مقاومت دارویی، مصرف خودسرانه یا بیش از حد آنتی بیوتیک‌ ها است. مقاومت باکتری‌ ها به آنتی بیوتیک‌ ها یکی از بزرگترین چالش‌ هایی است که سلامت انسان در عصر مدرن را تهدید می‌کند.



اما مطالعات محققان دانشگاه راکفلر از آنتی بیوتیک متفاوتی خبر می دهد که آن را "آنتی بیوتیک هوشمند" نامیده اند. محققان معتقدند این آنتی بیوتیک جدید را می توان به شکلی برنامه ریزی کرد که تنها ویروس های مهاجم را هدف قرار داده و تاثیری بر باکتری های مفید بدن نداشته باشد. علاوه بر این می توان بر مقاومت به آنتی بیوتیک و جهش های ژنی نیز غلبه کرد.