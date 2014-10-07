افراطی گری در محیط علمی جایگاه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی صبح امروز در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی که در دانشگاه تهران و با حضور رئیس جمهور و سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد گفت: گفتمانی که در 24 خرداد شروع شد و ادامه یافت از دو منظر با دانشگاه ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: منظر اول امید است که دانشگاه منبع امید و نشاط در جامعه است. هر تغییری نیازمند شور و ایمان است و دانشگاه دارای چنین ظرفیتی است.

وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: جاده عقلانیت نیز از مسیر حوزه و دانشگاه می‌گذرد و هیچ گفتمانی بدون پیوند با دانشگاه در جامعه نهادینه نمی شود.

وی افزود: در تفکر دانشگاه آنکه بهتر می اندیشد می داند رای بیشتری بدست می آورد ، باید به پیشکسوتان احترام گذاشت، اما کسی مانع جلوه گری نبوغ نمی شود. زیرا موثرترین سلاح جهان سلاح علم است.

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه یادآورشد: اعتدال و تدبیر بیش از هر چیزی متعلق به دانشگاه است، افراطی‌گری در محیط علمی جایگاهی ندارد.