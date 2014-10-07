  1. حوزه و دانشگاه
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۲

وزیر بهداشت:

افراطی گری در محیط علمی جایگاه ندارد

افراطی گری در محیط علمی جایگاه ندارد

وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: اعتدال و تدبیر بیش از هر چیزی متعلق به دانشگاه است، افراطی‌گری در محیط علمی جایگاهی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی صبح امروز در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی که در دانشگاه تهران و با حضور رئیس جمهور و سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد گفت: گفتمانی که در 24 خرداد شروع شد و ادامه یافت از دو منظر با دانشگاه ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: منظر اول امید است که دانشگاه منبع امید و نشاط در جامعه است. هر تغییری نیازمند شور و ایمان است و دانشگاه دارای چنین ظرفیتی است.

وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: جاده عقلانیت نیز از مسیر حوزه و دانشگاه می‌گذرد و هیچ گفتمانی بدون پیوند با دانشگاه در جامعه نهادینه نمی شود.

وی افزود: در تفکر دانشگاه آنکه بهتر می اندیشد می داند رای بیشتری بدست می آورد ، باید به پیشکسوتان احترام گذاشت، اما کسی مانع جلوه گری نبوغ نمی شود. زیرا موثرترین سلاح جهان سلاح علم است.

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه یادآورشد: اعتدال و تدبیر بیش از هر چیزی متعلق به دانشگاه است، افراطی‌گری در محیط علمی جایگاهی ندارد.

کد مطلب 2384732

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