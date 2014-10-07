تعمیرات بزرگترین شبکه برق خاورمیانه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول پیشاهنگ در تشریح جزئیات برنامههای جدید تعمیراتی شبکه تولید و انتقال برق ایران، گفت: با گذراندن پیک مصرف برق در تابستان، برنامهریزیهای لازم جهت توسعه شبکه و تعمیر و نگهداری از تاسیسات صنعت برق بهمنظور افزایش آمادگی برای تابستان سال آینده آغاز میشود.
معاون هماهنگی تولید شرکت توانیر، افزود: بر این اساس، در سالجاری برنامه تعمیر و نگهداری 81 هزار مگاوات واحد نیروگاهی حرارتی تروین شده که با هماهنگی مدیریت شبکه، این برنامه به نیروگاهها ابلاغ شده است .
این مقام مسئول با بیان اینکه در تعمیر نیروگاهها باید هشت پارامتر بهطور همزمان درنظر گرفته شود، اظهار داشت: میزان ساعت کارکرد هر واحد و قطعههای آن، میزان آمادگی نیروگاهها و امکانات تعمیری آنها، تامین قطعههای موردنیاز، گروههای تعمیر، نیاز مصرف منطقه از پارامترهای مهم در تعیین زمان تعمیر هر واحد نیروگاهی است.
وی با یادآوری اینکه برخی از کارگاههای تعمیر ویژه و خاص و بهطور محدود هستند که حتما باید برای استفاده از این کارگاهها برنامه از پیش تعیینشده وجود داشته باشد تا واحدها در صف انتظار قرار نگیرند، بیان کرد: نوع سوخت مصرفی نیروگاهها و حوادث غیرقابل پیشبینی از دیگر پارامترهای درنظر گرفته شده در تعیین زمان تعمیر نیروگاهی کشور است.
پیشاهنگ برنامهریزی برای 81 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با درنظر گرفتن همه این پارامترها بهطور همزمان را بسیار دشوار دانست و تاکید کرد: همه ساله عملیات تعمیراتی شبکه تولید و انتقال برق به بهترین نحو ممکن انجام و تعمیر بهموقع آغاز میشود و بهموقع پایان مییابد.
معاون هماهنگی تولید توانیر از برنامهریزی برای تعمیر و نگهداری 130 هزار کیلومتر خط انتقال و 200 هزار مگاولت آمپر ترانسفورماتور خبر داد و افزود: 540 گروه کاری به تعمیر این تاسیسات میپردازند.
وی یادآور شد: این گروهها باید طوری عمل کنند که خاموشی در سطح شبکه رخ ندهد و این امر، حکایت از حساسیت بالای کار آنان دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در مهر و آبان هر سال نیز با دستور مدیرعامل توانیر، خطوط و پستهای موردنیاز در برقهای منطقهای رصد و با توجه به حجم بالای توسعه و نیاز نقدینگی زیاد، اولویتبندی میشوند، خاطرنشان کرد: طرحهای اولویتدار در هر برق منطقهای تعیین میشود و در طول سال نیز این طرحها را اجرا میکنیم تا آمادگی شبکه برای تابستان سال آینده افزایش یابد.
معاون توانیر با اشاره به آغاز تعمیرات اساسی و دوره شبکه انتقال و تولید برق ایران، اعلام کرد: 81 هزار مگاوات واحد نیروگاهی حرارتی و 130 هزار کیلومتر خط انتقال مورد تعمیرات اساسی قرار می گیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول پیشاهنگ در تشریح جزئیات برنامههای جدید تعمیراتی شبکه تولید و انتقال برق ایران، گفت: با گذراندن پیک مصرف برق در تابستان، برنامهریزیهای لازم جهت توسعه شبکه و تعمیر و نگهداری از تاسیسات صنعت برق بهمنظور افزایش آمادگی برای تابستان سال آینده آغاز میشود.
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