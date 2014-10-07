به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد ظهر سه شنبه در دیدار با هنرمندان حوزه شعر و ادب استان بیان داشت: خوشبختانه در این برهه از زمان، کارها در حوزه فرهنگ و هنر استان بصورت اعتقادی دنبال می‌شود.

وی با تاکید براینکه هنرمندان باید پیگیر مطالبات خود باشند، افزود: حمایت از نویسندگان و مولفان جزو برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان است و از نشر آثار حمایت می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان با بیان اینکه در حوزه فرهنگ و هنر همه تفکرات قابل احترام هستند، تصریح کرد: همه هنرمندان از دیدگاه این اداره‌کل یکسان بوده و هیچ هنرمندی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست.

درویش‌نژاد با تاکید بر رفع مشکل زیرساخت‌های حوزه فرهنگ و هنر، گفت: امکانات فیزیکی پیش‌نیاز پیشرفت در حوزه فرهنگ و هنر است.

وی ادامه داد: این اداره‌کل در راستای اجرای سیاست تمرکززدایی، فعالیت‌های کلان فرهنگی را در شهرستان‌ها اجرا کند، اما کمبود امکانات و عدم آماده‌سازی امکانات فیزیکی مانعی برای انجام این اقدامات است.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد مبنایی و پایه‌ای به حوزه فرهنگ و هنر داریم، افزود: باید با نگاه اعتقادی کار کنیم، زیرا اگر به حوزه فرهنگ و ادب توجه نشود، کشور دچار چالش می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت حوزه شعر و ادب استان، خاطرنشان کرد: تمامی مجموعه فرهنگ و هنر استان باید خلاقیت داشته باشند.

درویش‌نژاد با تاکید براینکه باید تلاش کنیم تا فرهنگ و هنر در سبد خانواده‌ها جای خود را پیدا کند، گفت: در حوزه فرهنگ باید فضاسازی شود و اجرای برنامه‌ها بصورت منسجم دنبال گردد.

وی با تاکید براینکه فعالسازی انجمن‌ها در شهرستان‌ها موضوع مهمی است و باید از آنها که بازوان توانمند اداره ارشاد هستند، استفاده کنیم، تصریح کرد: احیای انجمن‌ها باید با برنامه و فعالیت جدی دنبال شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در ادامه نیز با اشاره به اینکه تمرکززدایی در حوزه فرهنگ و هنر باید مدنظر باشد، افزود: باید نگاه عمیق و فرهنگی به آثار هنرمندان داشته باشیم و بدون غرض‌ورزی کارها دنبال شود، چرا که ملاک و معیار چیزی جز آثار و عملکرد هنرمندان نیست و حریم خصوصی آنها مدنظر نیست.

درویش‌نژاد با بیان اینکه متاسفانه کنگره ملی شعر و داستان که باعث افتخار مردم هرمزگان بود سال‌ها برگزار نشده است، بیان کرد: در نظر داریم این کنگره را، با کمک هنرمندان و همکاری مسئولین مجددا برگزار شود و این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از برگزاری آیین بزرگداشت مفاخر ادبی استان تا پایان سال خبر داد.

اضافه می‌شود، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در این دیدار همچنین از رونمایی ۴عنوان کتاب از آثار مولفان و نویسندگان استانی در ۲۶ مهرماه سال جاری خبر داد.