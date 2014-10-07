کُلنگ نمایشگاه کتاب در محل ارشاد البرز به زمین زده شد/ بخش خصوصی به مدد"یار مهربان" می آید

سید موسی حسینی کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که در بدو ورود به استان با آن مواجه شدیم عدم وجود محل دائمی نمایشگاه برای ارائه فعالیت های فرهنگی بود.

حسینی کاشانی در ادامه با اشاره به کمبود فضاهای نمایشگاهی در استان اذعان داشت: از سوی مسئولان استان مکان های برای برگزاری نمایشگاه کتاب معرفی شد ولی به لحاظ موقعیت و استانداردهای نمایشگاهی دارای معایب و محاسنی بود.

این مسئول با اشاره به سیاست های کلی اداره کل ارشاد و اسلامی البرز در رابطه با اجرای فعالیت های فرهنگی، یادآور شد: برنامه ریزی ها به گونه ای است که اجرای برنامه های فرهنگی در استان به تقویت زیرساخت های فرهنگی کمک کند و سرانه زیرساخت فرهنگی را ارتقاء بخشد.

محل نمایشگاه کتاب تا آبانماه جاری به بهره برداری می رسد

وی در ادامه با اشاره به پیگیری های مستمر اداره کل ارشاد برای جانمایی نمایشگاه کتاب از سال گذشته تا کنون، گفت: در این رابطه مذاکراتی با وزارت ارشاد اسلامی، استانداری و همچنین خیرین استان ترتیب داده شد تا مکان مناسبی برای این رویداد بزرگ فرهنگی مشخص شود.

حسینی کاشانی در ادامه نتیجه مذاکرات را خوب ارزیابی کرد و گفت: امروز کُلنگ احداث نمایشگاه کتاب در سوله 2 هزار متری در محل اداره کل ارشاد اسلامی البرز به همت خیرین فرهنگی و بخش خصوصی به زمین زده شد.

مدیرکل اداره کل ارشاد اسلامی البرز در جواب این سوال که تاریخ برگزاری نمایشگاه آبان ماه جاری است، آیا این سوله در زمان مقرر آماده بهره برادای می شود یا نه؟ افزود: با توجه به اینکه بخش خصوصی اقدام به احداث و ساخت این سوله کرده است و سازه سوله سازه سبکی است تا ماه آینده آماده بهره برداری خواهد شد.

وی از احداث نمایشگاه دائمی فعالیت های فرهنگی با عنوان هدیه خیرین فرهنگی به مردم استان یاد کرد، و افزود: بسیاری از خیرین به محض اطلاع از دغدغه های فرهنگی دست به کار شدند و در ساختن محل نمایشگاه دائمی از هیچ گونه کمکی دریغ ندارند و از بسیاری مسئولان دیگر پیگیرتر هستند.

نمایشگاه هفته فرهنگی با محوریت معرفی ظرفیت های فرهنگی البرز برگزار می شود

حسینی کاشانی در ادامه با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی و معرفی ظرفیت های فرهنگی استان در کنار نمایشگاه کتاب اظهار داشت: در کنار محل برگزاری نمایشگاه کتاب، 2 نگارخانه، سالن آمفی تاتر، پلاتو و فضای 400 متری دیگری در اداره کل برای برگزاری هفته فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه محور برگزاری نمایشگاه کتاب و معرفی ظرفیت های فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی است، گفت: وجود فضاهای یاد شده در ادراه کل تناقضی با برگزاری نمایشگاههای جانبی در سطح شهر ندارد و اگر مکان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه هفته فرهنگی در سطح کلانشهر کرج وجود دارد می توانیم استفاده کنیم.

این مسئول ادامه داد: احداث نمایشگاه دائمی کتاب در اداره کل ارشاد اسلامی زمینه رشد، توسعه و ارتقای فعالیت های فرهنگی را بیش از گذشته فراهم می کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه بودجه های دولتی محدود است، از حضور خیرین فرهنگی قدردانی کرد و افزود: اداره کل ارشاد اسلامی البرز آمادگی دارد تا به خیرین و همچنین بخش خصوصی که مایل هستند در عرصه فرهنگی فعالیت کنند یاری رساند.