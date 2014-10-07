اجرای طرح شکوفه های عترت در ورامین/ استفاده از مادحین نوجوان در ماه محرم

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه محرم فرصت بی نظیر فرهنگی برای گسترش فرهنگ ناب اهل بیت در میان نوجوانان و جوانان است.

این مسئول افزود: خوشبختانه در سال های گذشته و با تلاش های صورت گرفته، مادحین و ذاکرین نوجوان و جوان فراوانی در مدارس سراسر شهرستان شناسایی شده اند که می توان از این ظرفیت در ماه محرم به خوبی استفاده کرد.

وی ادامه داد: بطور قطع اثر گذاری شعر، مداحی و سخنرانی یک نوجوان و جوان بر روی هم سن و سالان خود بسیار بیشتر از یک فرد بزرگسال است به همین خاطر باید از این پتانسیل در مدارس ورامین بیش از پیش استفاده شود.

غلامی اضافه کرد: از مدیران مدارس و فرهنگیان انتظار می رود که مراسم های گرامیداشت محرم را در مدارس جدی گرفته و مسئولیت اداره آن را به نوجوانان بسپارند زیرا دانش آموزان با انگیزه و اشتیاقی که در این رابطه دارند، می توانند بهترین برنامه را به اجرا بگذارند.

این مسئول گفت: امروز دشمن به وسیله ابزارهای مختلف نظیر ماهواره تلاش دارد تا اعتقادات نوجوانان و جوانان کشور را سست کند و در این میان ماه محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان می تواند، خنثی کننده بسیاری از توطئه ها باشد.

وی تأکید کرد: امروز پاسداری از فرهنگ عاشورا، وظیفه یک دستگاه و ارگان نیست بلکه همه نهادها و تشکل های مذهبی و دینی در این زمینه مسئول هستند و باید به رسالت خود که همان گسترش فرهنگ دینی در جامعه است توجه کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی ورامین گفت: در ایام ماه محرم، حسینیه ها و اماکن مذهبی مملو از نوجوانان و جوانانی می شود که شاید در اوقات دیگر در این مکان ها حضور پیدا نکنند به همین خاطر باید همه متولیان مساجد و هیئات مذهبی از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.