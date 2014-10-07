استفاده از بالگردهای آپاچی توسط آمریکا/محاصره داعشی ها در منطقه "هیت"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع پلیس در استان صلاح الدین امروز اعلام کرد که عشایر "الجبور" و "بنی سعد" توانستند در ساعات پایانی شب گذشته تلاش گروه داعش برای حمله به منطقه الضلوعیه در جنوب تکریت را خنثی کنند.

الجزیره نیز گزارش داد که نیروهای پیشمرگه با تروریست های داعش در "عین العرب" درگیر شده اند. پایگاه خبری المسله نیز اعلام کرد که ارتش آمریکا برای نخستین بار از بالگردهای آپاچی برای حمله به داعش در عراق استفاده کرده است.

یک مقام ارتش آمریکا اعلام کرد که استفاده از این بالگردها به درخواست مسئولان عراق برای مقابله با داعش در نزدیکی شهر فلوجه صورت گرفته است. بنا بر اعلام کارشناسان، استفاده آمریکا از بالگردها بیانگر این است که واشنگتن در مقابله با داعش نتایج قابل قبولی دریافت نکرده است زیرا استفاده از بالگردها به خاطر پرواز در ارتفاع پایین و احتمال هدف قرار گرفتن توسط دشمن با خطرات بسیاری همراه است.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی عراق و ائتلاف مقابله با داعش، تروریست های این گروه را در منطقه "هیت" محاصره کردند.