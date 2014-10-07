500 نفر از بیماران دیابتی تحت پوشش انجمن بوعلی کودک و نوجوان هستند

دکتر حسین مروج در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان قشر آسیب پذیرتری هستند و نیاز به حمایت بیشتری دارند ما در ابتدای کار بیشتر انرژی مان را روی کودکان و نوجوانان گذاشتیم.

وی با اشاره به اینکه سرعت شیوع دیابت در حال افزایش و سن ابتلا به آن در حال کاهش است، گفت: بچه ها در سنین پایین تری به دیابت مبتلا می شوند و در استان حتی نوزاد مبتلا به دیابت نیز وجود دارد.

رئیس انجمن دیابت بوعلی عنوان کرد: در حال حاضر به نظر می رسد که بین 10 تا 11 درصد افرادی بالای 30 سال در فارس مبتلا به دیابت هستند که اکثر آنها دیابت نوع دو دارند، علاوه بر آن تعداد قابل توجهی کودک و نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک در استان وجود دارد.

مروج توضیح داد: بیماری دیابت نوع یک بیماری خود ایمنی است که علت بیماری های خود ایمنی همچنان مشخص نیست منتها به طور ناگهانی ایجاد می شود، اما دیابت نوع دو ترکیبی از علت ژنتیک و علت محیطی است یعنی که دیابت نوع دو در بعضی از خانواده ها بیشتر است و نحوه ناصحیح زندگی شامل استرس، تغذیه نامناسب و عدم فعالیت بدنی کافی هم منجر به افزایش وزن و هم ابتلا به دیابت می شود.

وی ادامه داد: بنابراین اگرچه در بعضی خانواده ها دیابت نوع دو شایع تر است ولی با سبک صحیح زندگی می توان پیشگیری را انجام داد.

رئیس انجمن دیابت بوعلی در خصوص نحوه عضویت در این انجمن برای بیماران دیابتی، ابراز داشت: هر بیمار دیابتی می تواند با در دست داشتن آزمایشی که نشان دهنده ابتلا به دیابت باشد به محل دفتر مرکزی انجمن واقع در طبقه ششم درمانگاه تخصصی امام رضا مراجعه و با ثبت نام رایگان و صدور کارت شناسایی برای وی، از امکانات بنیاد بهره مند شود.

مروج همچنین در خصوص خدماتی که در این انجمن ارائه می شود، اظهار کرد: از جمله اقداماتی که انجام می شود آموزش چهره به چهره توسط پرستاران با تجربه ویژه دیابت به بیماران است یعنی هر بیمار در رابطه با امور مختلف مربوط به بیماری و نحوه استفاده از دارو مشکلی داشته باشد می تواند در وقت اداری به انجمن مراجعه کنند و پرستاران به صورت رو در رو نحوه مصرف دارو، نحوه چک کردن قند خون، نحوه تزریق انسولین آنها را راهنمایی کنند.

وی افزود: ما کلاس های آموزش گروهی داریم که بیماران در قالب گروه های 10 تا 20 نفر در کلاس هایی فرا می گیرند که چگونه باید داروهایشان را مصرف کنند، قند خون خود را کنترل کنند، ورزش کنند و با استرس مقابله کنند و فضاهایی را به وجود آورده ایم که بیماران با یکدیگر آشنا شوند و در مورد کنترل بیماری و تجربیاتشان با یک دیگر صحبت کنند.

رئیس انجمن دیابت بوعلی گفت: امکانات ورزشی را در اختیار بیماران دیابتی قرار می دهیم تا بتوانند به سهولت و با کمترین هزینه و گاهی حتی رایگان از باشگاه های ورزشی استفاده کنند، چون معتقد هستیم ورزش نقش موثری برای کنترل بیماری دارد.

مروج عنوان کرد: در بنیاد برای کمک به بیمارانی که به دلیل مشکلات مالی توان انجام امور درمانی را ندارند و به همین دلیل در معرق عوارض دیابت قرار دارند، قسمت حمایتی را داریم که با کمک خیرین برای حل مشکلات درمانی آنها اقدام می کنیم.

وی در ادامه گفت: برای بهبود روحیه بیماران نیز برنامه های تفریحی و اردوهی برگزار می شود.

رئیس انجمن دیابت بوعلی با بیان اینکه انجام اقداماتی اجتماعاتی برای پیشگیری از دیابت کار سختی است، اظهار کرد: اگر بخواهیم از گسترش دیابت پیشگیری کنیم لازمه آن این است که دستگاه ها و ادارات مختلف با هم همکاری کنند تا هم فرهنگ و نحوه زندگی مردم را تغییر دهیم به شکلی که مستعد دیابت نباشد و هم در دسترس قرار دادن امکانات ورزشی و مواد غذایی مناسب در دستور کار قرار بگیرد.

مروج بیان کرد: بیماری دیابت بیماری است که اگر به خوبی کنترل شود فرد یک زندگی عادی بدون وجود مشکلات مهم خواهد داشت ولی اگر بی دقتی شود فقط به دلیل سهل انگاری روی کنترل قند خون خیلی زود دچار عوارض شدیدی مانند نارسایی کلیه، کوری و قطع می شود و در نتیجه فردی که می تواند سالهای سال در جامعه فعال باشد به یک فرد ناتوان تبدیل می شود.