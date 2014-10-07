آمارهای حوزه مواد مخدر همدان راستی آزمایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر از وظایف ذاتی این نیرو است، افزود: با تلاش هایی که نیروی انتظامی در حوزه مبارزه و کشف موادمخدر انجام داده یکی از استان های نمونه است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی نقش موثری در کشفیات مواد مخدر دارند، اظهار داشت: اگر تعامل بین دستگاه ها نباشد توفیقاتی در این زمینه حاصل نخواهد شد.

تعالی در ادامه با تاکید براینکه استان همدان در حوزه برخورد با باندهای مواد مخدر و کشفیات در کشور رتبه نخست را داراست، گفت: برخی مشکلات نیز در این زمینه از جمله مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد مخدر وجود دارد که باید به این موضوع توجه ویژه ای شود.

وی افزود: طبق آمارهای ارائه شده در شورای مبارزه با مواد مخدر استان همدان در سال 85 به ازای هر 100 هزار نفر 19 نفر در استان به دلیل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند لذا این میزان در سال 93 به ازای هر 100 نفر به رقم 8.9 نفر رسیده است.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه در زمینه مرگ و میرهای ناشی ار مصرف مواد مخدر استان همدان در رتبه نخست کشور قرار دارد، افزود: استان های اصفهان، لرستان، کرمانشاه و تهران به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند لذا در این زمینه سازمان پزشکی قانونی مکلف شد تا علت این مرگ و میرها را بررسی کند.

برپایی نمایشگاه دائمی مبارزه با مواد مخدر در مرکز استان از مصوبات شورای مبارزه با مواد مخدر استان است

تعالی همچنین به برپایی نمایشگاه دائمی مبارزه با مواد مخدر در مرکز استان که یکی از مصوبات شورای مبارزه با مواد مخدر استان است، اشاره و عنوان کرد: در این زمینه باید جانمایی مناسبی در همدان داشت که خانواده ها بتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی با بیان اینکه به منظور برپایی این نمایشگاه بازدیدی را ازنمایشگاه استان چهار محال بختیاری که یک الگو مناسب برای این موضوع است خواهیم داشت، گفت: برپایی چنین نمایشگاه هایی می تواند عبرت مناسب برای خانواده و جوانان باشد چرا برخی مفاسد، آسیب ها و ضررهایی که مواد مخدر برای جامعه دارد نمایش داده خواهد شد.

تعالی با تاکید براینکه تمام اعتبارات این نمایشگاه را ستاد مرکز مبارزه با مواد مخدر در اختیار استان خواهد گذاشت ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه می تواند ظرفیت بسیار خوبی را برای همدان داشته باشد.

وی همچنین در ادامه به مرکز ماده 16 اشاره کرد و گفت: در این مرکز حدود 90 نفر نگهداری می شوند لذا بیشتر افرادی که در مرکز هستند از سایر شهرستان ها هستند و مقرر شده این مرکز فقط مختص به خود همدان باشد و در جنوب استان همدان نیز یک مرکز ماده 16 راه اندازی شود.

این مقام مسئول یادآور شد: در تابستان 80 درصد زنان و دخترانی که در مراکز DICنگهداری می شوند غیر بومی هستند و از سایر استان ها در این مرکز حضور دارند لذا مقرر شده این مراکز فقط مختص شهر همدان باشد.

فرماندار از اضافه شدن یک فاز به مرکز ماده 16 همدان خبرداد و گفت: با توجه به سوله های خالی که در کنار این مرکز قرار دارد می توان ظرفیت خوبی را برای این مرکز ایجاد کرد.

افرادی که بارها دستگیر شده اند در کنار افراد کم سن و سال نگهداری می شوند

تعالی با تاکید بر اینکه نحوه نگهداری مرکز ماده 16 مناسب نیست، افزود: در این مرکز افراد با شرایط متفاوت در یک جا نگهداری می شوند که این خود منجر به بروز معضلات زیادی می شود به طوری که در بازدیدهایی که از این مرکز داشتیم مشاهده شد افرادی که بارها دستگیر شده اند در کنار افراد کم سن وسال نگهداری می شوند که در فاز بعدی مرکز ماده 16 این شهر افراد براساس سوابق دسته بندی می شوند.

وی افزود: شهرستان همدان به عنوان مرکز استان و به عنوان یک شهر تاریخی که گردشگران و مسافران زیادی از اماکن تاریخی و طبیعی آن بازدید می کنند باید به صورتی باشد که مظاهر اعتیاد در ان مشاهده نشود لذا در این زمینه باید مناطق آلود و پاتوق معتادان را پاکسازی کنیم که در این زمینه شهرداری نیز باید توجه و ارتباط بیشتری با دستگاه های مربوطه داشته باشد.

تعالی با اشاره به اینکه در شهر همدان 11 منطقه آلوده گزارش شده است، اظهار داشت: باید به منظور اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده حساسیت نقاط آلوده را بررسی و اولویت بندی کنیم که در این زمینه حداقل 50 درصد از نقاط پاکسازی شوند.

وی با بیان اینکه شهرداری باید با همکاری مالکان دور زمین ها و خانه های خالی را حصار کشی کند، گفت: اگر معتادان در سطح شهر به حال خود رها شوند با توجه به اینکه درآمدی ندارند میزان جرائم و سرقت های خرد در شهر افزایش می یابد و چهره شهر را خراب می کنند.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه مراجعات زیادی به فرمانداری مبنی بر وجود معتاد در برخی از محله ها و نقاط شهر می شود، افزود: اگر در فصل زمستان معتادان را ساماندهی نکنیم میزان مرگ ومیر در این قشر افزایش می یابد لذا با محدود کردن پاتوق ها این میزان کمتر خواهد شد.

همدان به عنوان پایلون شهر سبز در کشور معرفی شده است

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه همدان به عنوان پایلون شهر سبز در کشور معرفی شده است، افزود: باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر معتادی در شهر وجود داشته باشد هم چهره شهر را خراب می کند و هم در زمینه گردشگری نیز مشکلات زیادی به وجود می آورد .

کامران گردان اظهار داشت: در بازدیدی که از برحی بازارها و کاروانسراها که برخی از آنها در تملک میراث فرهنگی است داشتیم متاسفانه شاهد حضور معتادان در این مکان ها بودیم که این مناطق باید پاکسازی شوند.

گردان یادآور شد: شورای شهر آمادگی این را دارد که با نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مربوطه در بحث برپایی نمایشگاه مبارزه به مواد مخدر همکاری کند.