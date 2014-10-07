کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان 30 هزار عضو دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی کائیدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم هفته ملی کودک در خرم آباد با تشریح برنامه های این هفته اظهار داشت: یکی از برنامه های پیش بینی شده در هفته کودک امسال در استان دیدار کودکان و نوجوانان لرستانی با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد است.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته 313 کودک و نوجوان خرم آبادی به نمایندگی از سایر کودکان و نوجوانان عضو کانونهای لرستان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان دیدار خواهند داشت ادامه داد: همچنین کودکان و نوجوانان سایر شهرستانهای استان با ائمه جمعه شهرستانها دیدار خواهند داشت.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان بیان داشت: دیدار کودکان و نوجوانان خرم آبادی با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد 16 مهر ماه خواهد بود.

برگزاری جشن بادبادکها در پارک زیباکنار خرم آباد

کائیدی همچنین از دیدار کودکان و نوجوانان خرم آبادی با استاندار لرستان همزمان با 16 مهر ماه خبر داد.

وی همچنین به دیگر برنامه های پیش بینی شده در هفته کودک در لرستان اشاره کرد و گفت: برگزاری ایستگاههای نقاشی و سفال گری در کانونهای استان، اجرای نمایش عروسکی در سطح کانونهای استان، دیدار با کودکان بیمار در بیمارستانها، برگزاری کارگاههای بهداشتی، تقدیر از مربیان برتر کانونهای استان، عضویت رایگان کودکان و نوجوانان در کانونهای سطح استان و ... از دیگر برنامه های مدنظر در این هفته است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان همچنین از برگزاری جشن پرواز بادبادکها در محل پارک زیباکنار خرم آباد خبر داد و گفت: این جشن روز 20 مهر ماه ساعت 15 و 30 دقیقه برگزار می شود.

وی بیان داشت: مشابه جشن پرواز بادبادکها در شهرستانهای ازنا، کوهدشت و بروجرد نیز برگزار می شود.

برگزاری ایستگاههای نقاشی کودکان در مصلای های نماز جمعه

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان همچنین از دایر شدن غرفه های فروش و عرضه تولیدات کانونهای استان خبر داد و افزود: ملاقات با کودکان معلول و اهدا کتاب به آنها نیز یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده خواهد بود.

کائیدی از برگزاری جشن یار مهربان ویژه اعضا کتابخانه پستی خرم آباد در مجتمع شماره یک و دو روستای رباط نمکی خرم آباد خبر داد و بیان داشت: همچنین ایستگاههای نقاشی کودکان و نوجوانان لرستانی در مصلای های نماز جمعه استان از دیگر برنامه های هفته کودک در استان خواهد بود.

عضویت 30 هزار نفر در کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعضا کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 30 هزار نفر عضو کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان هستند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان به تعداد کانونهای سطح استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 17 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح استان به صورت ثابت فعالیت دارند.

کائیدی همچنین از فعالیت دو کانون پستی و یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صورت سیار در لرستان خبر داد.