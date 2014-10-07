446 دهياري در روستاهاي كهگيلويه و بويراحمد فعاليت مي كنند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش مظفر صبح سه شنبه به مناسبت روز روستا به خبرنگاران گفت: 449 مجوز دهياري در اين استان اخذ شده كه از این تعداد سه روستاي اسلام آباد مشايخ، سرفارياب و ملك آباد تبدیل و يا الحاق به شهر شده است.

وي افزود: 273 روستای جدید هم براي صدور مجوز تاسیس دهياري به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور معرفي شده اند.

مظفر اظهار داشت: در راستاي رشد توليد و بهبود وضعيت اقتصادي در روستاها،‌13تعاونی دهیاران نيز در اين استان تشكيل شده است.

وي افزود: اين تعاوني ها هنوز به دليل كمبود اعتبار آن طور كه بايد فعال نشده اند اما براي فعال تر شدن اين تعاوني ها اقدامات لازم انجام مي شود.

مديركل دفتر روستايي استانداري كهگيلويه و بويراحمد همچنين خرید ماشین آلات عمرانی و خدماتی و قرار دادن در اختیار دهیاری ها را از ديگر اقدامات اين دفتر عنوان كرد.

مظفر، نظارت بر عملکرد دهیاران و سایر دستگاه های اجرایی در روستاهای استان، برگزاری نشست های مشورتی با دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای استان، بازدید دوره ای از روستاها و دهیاری های استان و بررسی ارزیابی عملکرد سالیانه دهیاران استان را از ديگر اقدامات اين دفتر عنوان كرد.

وي بيان داشت: هم اكنون يك هزار و 766 روستاي داراي سكنه در اين استان وجود دارد.