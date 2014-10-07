نمایشگاه دستاوردهای کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت هفته ملی کودک در مرکز لرستان با حضور مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، مشاور استاندار لرستان و جمعی از مسئولان و کودکان خرم آبادی افتتاح شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در حاشیه برپایی این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستاوردهای کودکان و نوجوانان لرستان در زمینه های مختلف در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.

محمد تقی کائیدی با اشاره به دستاوردهای به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه عنوان کرد: در قالب این نمایشگاه دستاوردهای کودکان و نوجوانان لرستانی در زمینه های مختلف نقاشی، عکاسی، خوشنویسی و ... به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به برپایی 12 غرفه در قالب این نمایشگاه بیان داشت: همچنین برپایی غرفه معرفی غزه، نمایش عروسکی، انیمیشن، قصه گویی، نجوم، بازی و سرگرمی، احکام و سفالگری از دیگر غرفه های این نمایشگاه محسوب می شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان همچنین از برگزاری کارگاههای آموزشی در رشته های مختلف برای کودکان و نوجوانان استان خبر داد و تصریح کرد: این نمایشگاه نیز در همه شهرستانها و کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برپا می شود.