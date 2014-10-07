هشدار سازمان جهاد کشاورزی به کشاورزان خراسان رضوی/ کاهش شدید دما در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته هواشناسی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی طی اطلاعیه‌ای با اعلام کاهش شدید دما؛ به کشاورزان این استان هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است؛ با توجه به ورود سیستم سرد و مرطوب به استان خراسان رضوی از روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه که با رگبار و کاهش دمای شدید مخصوصا در سحرگاه پنجشنبه و جمعه هفته جاری همراه خواهد بود، کشاورزان علی الخصوص ذرت کاران، سبزی و صیفی کاران نسبت به جمع آوری محصولات خود اقدام ورزند.

همچنین این اطلاعیه در بخش دیگر خود خطاب به مرغداران و گلخانه داران درخواست کرده نسبت به آماده سازی تجهیزات حرارتی جهت تنظیم درجه حرارت واحدهای تولیدی خود اقدام کنند.

بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی در روزهای آتی و در مناطق کوهستانی، سردسیر و شمالی استان دما به نزدیک صفر خواهد رسید.