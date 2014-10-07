به گزارش خبرنگار مهر، بابک عاطفی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت روز روستا از تهیه طرح هادی در یک هزار و ۴۵۰ روستای استان تا پایان سال 93 خبرداد و گفت: دو هزار و 595 روستا در استان کرمانشاه وجود دارد که که یک هزار و 731 روستای آن بالای 20 خانوار بوده و تا پایان سال 94 برای همه آنها طرح تهیه می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه همه این روستاها باید تا پایان برنامه دارای طرح هادی باشند و تا پایان سال 94 این اتفاق در استان خواهد افتاد و مسئولین استانی همه قول تامین بودجه آن را داده‌اند.

عاطفی از اجرای طرح هادی در 530 روستای استان تا به امروز خبرداد و گفت: این تعداد 31 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار استان را شامل شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از اجرای طرح مشارکت روستائیان در اجرای طرح‌های هادی خبرداد و گفت: این طرح ارائه شده و در حال ابلاغ به فرمانداران و بخشداران استان است.

وی افزود: طی سال گذشته در 40 روستای استان طرح هادی با مشارکت روستائیان اجرا شد که همین موضوع زمینه ساز ارائه طرح مشارکت روستائیان در اجرای طرح‌های هادی را فراهم کرد.

عاطفی تصریح کرد: از این پس سهم آورده روستاییان اولویت اصلی در اجرای طرح های هادی روستایی خواهد بود و هر روستایی که بیشترین سهم آورده را بیاورد در اولویت اجرای طرح هادی روستایی است.