57 درصد منازل روستایی استان کرمانشاه سند دار هستند/ ایجاد ارزش افزوده برای منازل روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نصوری ظهر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت روز روستا از سند دار شدن 57 درصد منازل روستایی استان کرمانشاه تاکنون خبرداد.

وی افزود: از مجموع 133 هزار واحد مسکونی روستایی استان تاکنون برای بیش از 75 هزار واحد آن سند صادر شده است.

نصوری تصریح کرد: امسال نیز بیش از چهار هزار واحد مسکونی روستایی در دستور کار است که با همکاری ثبت اسناد سند دار شوند.

وی بیشترین هدف از این اقدام را ایجاد ارزش افزوده برای مساکن روستایی عنوان کرد و گفت: استفاده از اسناد مالکیت جهت تضمین دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از سند در انجام معاملات اقتصادی، افزایش ارزش املاک و کاهش اختلافات و کشمکش های ناشی از نبود سند از دیگر مزایای سند دار شدن این مساکن است.

معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه تصریح کرد: هم‌اکنون نقشه کاداستر و بانک اطلاعاتی قیمت اراضی استان موجود است اما بانک اطلاعاتی از قیمت املاک مسکونی روستاییان موجود نیست.

نصوری هم‌چنین از اجرای طرح هادی در 530 روستا خبرداد و گفت: از نظر تهیه طرح برابر میانگین کشوری و یا بالاتر هستیم اما از نظر اجرا به این دلیل که ما در دهه 70 مشغول بازسازی نوار مرزی بودیم و استان‌های دیگر طرح هادی را اجرا می‌کردند مقداری عقب ماندگی داریم که در سال 90 این مقدار 10 درصد بوده و الان شش درصد از میانگین کشوری عقب هستیم.

وی بیشترین تهیه طرح هادی را مربوط به شهرستان کرمانشاه با 700 روستا عنوان کرد و گفت: پاوه نیز با 79 درصد اجرای طرح هادی در روستاها بیشترین آمار اجرای طرح هادی را دارد.

وی گفت: طرح‌های هادی 10 ساله هستند و پس از 10 سال بازنگری خواهند شد.

وی هدف از اجرای طرح‌های هادی را ایجاد رفاه برای اسکان روستائیان و عدم مهاجرت آنها به شهر و در مجموع افزایش نرخ رشد جمعیتی روستاها عنوان کرد.

معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه ، گفت: برای اجرای طرح هادی سلسله مراتب جمعیتی مد نظر بوده و براسا س آن اولویت بندی روستاها انجام می‌شود.

وی هم‌چنین از اجرای طرح گردشگری در 14 روستای هدف گردشگری خبرداد و گفت: برای مثال هم‌اکنون تهیه این طرح در روستای پیران سرپلذهاب انجام شده تا کارهای بازسازی و مرمت آن به عنوان یک روستای هدف گردشگری صورت گیرد.

نصوری تصریح کرد: به این منظور تفاهم نامه ای با میراث کشور داریم که وظایف همه تعریف شده و کارهای توسعه روستاهای هدف گردشگری با هماهنگی میراث فرهنگی انجام می‌شود.

معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه، از اجرای طرح "بافت با ارزش" در دو روستای شمشیر و هجیج خبرداد و گفت: در این طرح جداره واحدهای مسکونی بازسازی میشود تا بافت سنتی روستا را احیا کنیم.