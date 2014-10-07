فعالیت هیئت های تجاری اردبیل نتیجه دلخواه را نداشته است/ اعزام سه هیئت در سه سال

حسین وثوقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: توسعه یک منطقه نیازمند مراودات بین المللی است و اتاق بازرگانی استان به این مراودات معتقد است.

وی در خصوص خروجی نامحسوس اعزام هیئت های تجاری استان تاکید کرد: نه اینکه هیئت ها نتیجه بخش نیست بلکه نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

وثوقی ایرانی معتقد است اعزام فقط سه هیئت در سه سال نمی تواند چندان دستاوردی داشته باشد و ما سالانه حداقل 10 هیئت را باید اعزام کنیم.

دبیر اتاق بازرگانی استان تاکید به اعزام هیئت ها را با هدف شناخت بازارهای کشورهای همسایه، شناخت نیاز بازار، ارزیابی تولیدات استان در سطح بین المللی و مطالعه راهکارهای توسعه تجار خارجی برشمرد.

وی عمده دلیل رفت و آمد اندک هیئت ها را به بدنه کارشناسی این موضوع مرتبط دانست و گفت:عواملی که می تواند مراودات استان را بین المللی سازد ضعیف است.

وثوقی ایرانی در واکنش به سوالی در خصوص فعالیت اندک بخش خصوصی در این عرصه اضافه کرد: این فعالیت بسته به سیاست های دولتی است و با نوع سیاست ها متغیر است.

وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته در سفر مسئولان ارشد بیش از نمایندگان بخش دولتی بخش خصوصی او را همراهی می کنند، اضافه کرد: این فرهنگ هنوز در استان و کشور جانیافتاده است.

دبیر اتاق بازرگانی استان رد دعوت استاندار جهت شرکت در اجلاس مشترک ایران و آذربایجان را از جمله این موارد دانست و بیان داشت: تمامی این سیاست ها بخش خصوصی را آسیب پذیر می کند.

وی در خصوص برنامه های اعزام هیئت تجاری استان یادآور شد: اعزام هیئت به آذربایجان انجام شده و مقدمات پذیرش هیئت از آذربایجان نیز فراهم است اما زمان قطعی نشده است.

به گفته وثوقی ایرانی پیشنهاد برگزاری پنجمین دوره اجلاس استان های همجوار مرز کشور توسط اتاق اردبیل طرح شده و منتظر دریافت پاسخ هستیم.

وی افزود: در عین حال اواخر مهر ماه اعزام هیئت به ارمنستان و آستاراخان روسیه در برنامه ریزی ها لحاظ شده است.