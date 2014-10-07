به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فیروزی قبل از ظهر سه شنبه در بازگشت از بازی های آسیایی به تبریز گفت: جایگاه داوران والیبال ایران در آسیا و جهان ارتقاء یافتنی است و قضاوت های خوب و بی نظیر داوران ایرانی حتی در لیگ جهانی، قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا موجب شده تا این داوران جایگاه ویژه ای را در آسیا و جهان بازکنند.

وی ادامه داد: باید با حمایت های بیشتر مسئولین و حضور پرتعداد داوران در رقابت های آسیایی و جهانی، داوری والیبال ابران همانند افتخارات تیم ملی والیبال سیر صعودی خود را طی کند.

فیروزی با خوب توسیف کردن کیفیت کار داوران محلی گفت: واقعا کار داوران خط، منشی و کمک نویسنده ها عالی بود.

وی در مورد جدیدترین موارد داوری نیز گفت: برای قضاوت در یک دوره مسابقات از تمام داوران علاوه بر آزمون های تئوری و عملی می بایست در تست های پزشکی، فشار خون، قد، وزن و وضعیت جسمانی نمرات و امتیازات لازم را کسب کند تا برای قضاوت ها انتخاب و در غیر این صورت از رقابتها محروم خواهد شد.

نماینده داوری ایران افزود: خوشبختانه بعد از ارزیابی اولیه مسئولین داوری آسیا جزو هشت داور برتر این بازی ها برای هشت تیم برتر رقابت ها انتخاب شدم.



