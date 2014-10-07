حوادث طبیعی سه هزار و 500 میلیارد تومان در خراسان رضوی خسارت وارد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیركل بحران خراسان رضوی قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری استان، از خسارات ناشی از حوادث طبیعی در استان به مبلغ 3 هزار و 500 میلیارد تومان خبر داد و اظهار كرد: در سال زراعی جاری كه از مهر سال 92 تا مهر سال 93 را شامل می شود،‌ جمع بندی خسارات خراسان رضوی از حوادث طبیعی نزدیك به 3 هزار و 500 میلیارد تومان است كه بخش عمده آن مربوط به بخش باغبانی،‌ زراعت و دام و طیور می باشد. البته باید توجه داشت كه كمـّی كردن خسارات طبیعی مانند خشكسالی كار دشواری است.

حجت‌علی شایانفر در ارتباط با مدیریت و جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی افزود: یكی از اقداماتی كه برای كشاورزان در بحث جبران خسارات مطرح است بیمه كردن كشاورزان بوده كه تا اول مهر ماه امسال 300میلیارد ریال از صندوق بیمه كشاورزی به كشاورزان وام داده شده و امیدواریم بتوانیم مبلغ وام دریافتی را تا سقف 500 میلیارد ریال برای كشاورزان در بحث خسارات ناشی از خشكسالی افزایش دهیم.

شایانفر با اشاره به اینكه بحران اصلی ما در استان بحث خشكسالی و كمبود آب است گفت: علی رغم اینكه هفته ایمنی با تاكید بر زلزله نامگذاری شده است اما سایر بلایای طبیعی را نیز پوشش می دهد و خوشبختانه استان ما از نظر ایمنی در بحث زلزله به خوبی آمادگی مقابله و مدیریت را دارد و مشكل اصلی ما در حال حاضر بحث خشكسالی و مدیریت بحران آب است.

وی ادامه داد: همچنین در بخش خسارات آب شهری و آبیاری سیار در راستای درخواست اعتبار استاندری خراسان رضوی مبلغ 33 میلیارد و 500 میلیون تومان تخصیص اعتبار به استانداری ابلاغ شده است،‌ كه 28 میلیارد و 500 میلیون تومان آن در بخش خشكسالی و 5 میلیارد تومان برای سایر حوادث از جمله سیل كه مربوط به بخش زیربنایی می شود اختصاص داده خواهد شد.

مدیركل مدیریت بحران استان خراسان با اشاره به اینكه در سال‌های گذشته اعتبارات كمی به بخش مدیریت بحران استان اختصاص گرفته است، گفت: در سال 90 مبلغ 2 میلیار و 500 تومان،‌سال 91 مبلغ 6میلیارد و 500 تومان،‌سال 92 مبلغ 7 میلیارد و 500 تومان و سال 93 مبلغ 33 میلیارد و 500 تومان تخصیص اعتبار انجام گرفته است كه امیدواریم این مبلغ در سال جاری به 80 میلیارد تومان برسد.

شایانفر اضافه کرد: در بحث جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی ما تنها 7یا 8 در صد آن را می‌توانیم جبران كنیم،‌چرا كه خیلی از عواملی كه در این حادثه سهیم اند از حوزه اختیار ما خارج است مانند مقدار بارش باران در سال گذشته كه تنها 50 میلی متر بوده است.

وی سهم تغییر اقلیم و خشكسالی را در كشور 10 در صد اعلام كرد و ادامه داد: ما بیشترین آسیب ها را در بحث بحران آب، در بخش افزایش مصرف، عدم صرفه جویی و الگوی صحیح مصرف آب در میان شهروندان داریم.

مدیركل مدیریت بحران استان در ارتباط با سطح آب های جاری در استان گفت: متاسفانه سطح آب‌های روان و جاری در استان خراسان كاهش یافته ‌ و در حال حاضر مقدار آن به 1میلیارد و 521 متر مكعب رسیده است.

شایانفر در ارتباط با ویژه برنامه های هفته ایمنی بیان كرد: یكی از مهمترین فعالیت هایی كه در مدیریت بحران كشور صورت گرفته است اختصاص دادن هفته ای به این عنوان است كه از تاریخ 17 تا 25 مهرماه هر سال می باشد. اهدافی كه در این هفته دنبال می شود به ترتیب،افزایش میزان مشاركت مردم در مدیریت بحران، افزایش آگاهی و بردباری مردم، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط، ایجاد آمادگی برای مدیریت بحران و در نهایت پیشگیری و كاهش سوانح امدادی می باشد.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات و فعالیت های دفتر مدیریت بحران در هفته ایمنی، طراحی 16 مانور ایمنی، برنامه ریزی 20 دوره آموزشی ، برگزاری همایش ها و جلسات 11 مورد، ‌افتتاح سالن های چند منظوره9 مورد، ‌برگزاری نمایشگاه، همچنین 15 برنامه تلویزیونی و 5 برنامه رادیویی می باشد.

شایانفر در پایان به نقش مسئولین و مردم در بحث نگهداشت سفره های آب زیرزمینی اشاره كرد و گفت: تخریب سفره های آب زیرزمینی از آنجا كه با چشم قابل مشاهده نیستند متاسفانه مورد غلفت و بی توجهی قرار گرفته اند. با توجه به اینكه ما در استان 74 در صد اقلیم خشك و 26 درصد اقلیم نیمه خشك داریم نیاز به نگاهی كلان به موضوع آب بشود و وزارت نیرو با جدیت آن را پیگیری کند.