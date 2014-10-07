شبکه آب شهر کلمه دشتستان فرسوده است/ کمبود معلم و درمانگاه در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد صبح سه‌شنبه در دیدار با مردم شهر کلمه در شهرستان دشتستان اظهار داشت: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد توسعه شهرها و روستاها در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم و کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در کنار کارهای صورت گرفته، هنوز هم مشکلات و کمبودهایی وجود دارد که نیاز است تا به منظور رفع این مشکلات اقدامات اساسی صورت پذیرد و شاهد کاهش مشکلات مردم به ویژه در سطح روستاها و شهرهای کوچک باشیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی به برخی از مشکلات شهر کلمه اشاره کرد و ادامه داد: فرسودگی خطوط آب به عنوان یکی از مشکلات مهم این منطقه است که نیاز است تا برای رفع این مشکلات اقدامات مناسب صورت بگیرد.

نبود گیرنده دیجیتال در بخش بوشکان

وی به کمبود معلم و درمانگاه اشاره کرد و بیان داشت: نبود گیرنده دیجیتال و احداث سد آبخیزداری از دیگر مشکلات مهم این منطقه است که توسط مردم این منطقه بیان دشه است و ما نیز پیگیری لازم را در این زمینه خواهیم داشت.

موسوی‌نژاد اضافه کرد: در سفری که به مدت سه روز در منطقه بوشکان داشتیم از 14 روستای این منطقه بازدید کردیم که مشکلات را شناسایی کرده و برای رفع این مشکلات تا دستیابی به نتیجه مورد نظر، پیگری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بخش بوشکان از مرکز شهرستان فاصله زیادی دارد و با توجه به اینکه تاکنون این منطقه از نظر دریافت اعتبارات با کمبود مواجه بوده است، شاهد افزایش اعتبارات این بخش باشیم.