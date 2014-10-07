کاهش 97 درصدی آتش سوزی مراتع طی سال جاری در قم

احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امسال با تدابیر اتخاذ شده آتش سوزی مراتع کاهش قابل توجهی یافته است.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون 6 مورد آتش سوزی مراتع بوقوع پیوسته است که چهار و هفت دهم هکتار بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: آتش سوزی مراتع از ابتدای سال تاکنون در استان قم 97 درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد: جلسات آموزشی با شورا‌ها و دهیاری‌های استان برگزار شده و برخی از دهیاری‌ها به تجهیزات آتش نشانی مجهز شده‌اند، بیشتر حریق‌ها توسط اهالی محل اطفا شده است.

عفتان در خصوص انجام اقدامات لازم برای بیابان زدایی در استان قم افزود: طی سال جاری 300 هکتار عملیات بیابان زدایی در کوه نمک از پاییز انجام می‌شود.

