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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۲

عفتان به مهر خبر داد:

کاهش 97 درصدی آتش سوزی مراتع طی سال جاری در قم

کاهش 97 درصدی آتش سوزی مراتع طی سال جاری در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از کاهش 97 درصدی آتش سوزی مراتع از ابتدای سال تاکنون در این استان خبر داد.

احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امسال با تدابیر اتخاذ شده آتش سوزی مراتع کاهش قابل توجهی یافته است.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون 6 مورد آتش سوزی مراتع بوقوع پیوسته است که چهار و هفت دهم هکتار بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: آتش سوزی مراتع از ابتدای سال تاکنون در استان قم 97 درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد: جلسات آموزشی با شورا‌ها و دهیاری‌های استان برگزار شده و برخی از دهیاری‌ها به تجهیزات آتش نشانی مجهز شده‌اند، بیشتر حریق‌ها توسط اهالی محل اطفا شده است.

عفتان در خصوص انجام اقدامات لازم برای بیابان زدایی در استان قم افزود: طی سال جاری 300 هکتار عملیات بیابان زدایی در کوه نمک از پاییز انجام می‌شود.
 

کد مطلب 2384781

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