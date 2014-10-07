وضع عفاف و حجاب و تکریم ارباب رجوع در اصفهان زیبنده این خطه با فرهنگ نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور در ستاد صيانت از حقوق شهروندي و حجاب و عفاف، اظهار داشت: تكريم ارباب رجوع علي رغم تلاش هاي صورت گرفته در ادارات به خوبي صورت نگرفته و فعاليت ها به نتيجه ي نهايي و درست خود نرسيده است.



وي با تاكيد بر اينكه مديران بايد در اين زمينه وارد عمل شوند، گفت: مديران بايد در راستاي ارتقاء حقوق شهروندي در ادارات استان بكوشند.



استاندار اصفهان در ادامه اضافه كرد: وضع عفاف و حجاب و نیز تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی در استان اصفهان زیبنده این خطه با فرهنگ، متدین و شهیدپرور نیست و باید ارتقاء یابد.



زرگرپور با بيان اينكه مدیران و مسوولان ادارات و دستگاه های اجرایی، به صورت مستقیم به این موضوع بپردازند، تاكيد كرد: مديران بايد دو گروه هدف از جمله وضعیت فضای درون سازمانی و نیز محیط اجتماعی را بررسی و ساماندهی کنند.



استاندار اصفهان اظهار داشت: متاسفافه در برخورد با مسائل اجتماعي تصوري از اينكه اينگونه مسائل با تجزيه و تحليل علمي حل خواهند شد وجود ندارد و هرحركتي كه صورت مي گيرد شاخص و معياري براي آن وجود ندارد كه اين امر سبب به نتيجه نرسيدن راهكارها خواهد شد.



رسول زرگرپور با تاكيد بر اينكه در برخورد با مسائل بايد شفافيت را مد نظر قرار دهيم؛ افزود: خوشبختانه دولت در سياست هاي جديد خود در خصوص پيشگيري از مواد مخدر به صورت اجتماعي تر و شفاف تر وارد عمل شده است.



وي با بيان اينكه دستگاه ها بايد در مورد مسائل مربوط به حجاب و عفاف هماهنگ تر وارد عمل شوند و از موازي كاري بپرهيزند، افزود: بايد به سمت ارائه راهكارهاي علمي و تحقيقاتي در اين خصوص حركت كنيم.



استاندار اصفهان با تاكيد بر اینکه با تحلیل و بررسی های دقیق باید راه حل هایی برای مسائل اجتماعی یافت، تصریح کرد: برای حرکت در مسیر بهبود اوضاع حقوق شهروندی و عفاف و حجاب نیازمند معیارها و شاخصه های صحیحی هستیم تا براساس آن میزان پیشرفت در این امور ارزیابی شود.



مدير ارشد استان ادامه داد: ممكن است در كوتاه مدت نتوانيم به نتيجه ي مورد نظر دست يابيم ولي استفاده از راهكارهاي علمي حتما در بلند مدت به نتيجه خواهد رسيد.



زرگرپور به لزوم راه اندازی میزخدمت در دستگاه های اجرایی و ادارات تاكيد و اظهار داشت: تاکنون در 43 دستگاه میزخدمت راه اندازی شده است و 81 دستگاه نیز برای الکترونیکی کردن ارائه خدمات خود اقدام کرده اند.



وی گفت: ادارات باید از افراد کارشناس و آگاه به امور اجرایی و سازمانی برای ارائه خدمات در قالب میزخدمت استفاده کنند تا از سردرگمی مراجعان جلوگیری شود.



زرگرپور با تاکید بر راه اندازی ستاد صیانت در ادارات و دستگاه های اجرایی استان ادامه داد: تاکنون 24 فرمانداری، 35 اداره کل و 50 درصد از شهرداری های استان، این ستاد را فعال کرده اند و 38 تیم بازرسی این ادارات را مورد بررسی قرار می دهند.



استاندار اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان سال گذشته رتبه برتر کشوری در ستاد صیانت را کسب کرد افزود: شایسته است مسوولان و مدیران با تدبیر و درایت بیشتر نسبت به شناسایی و رفع نواقص موجود در دستگاه مربوط اقدام کنند.