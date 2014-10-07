نهضت ساخت اماکن ورزشی در مناطق حاشیه نشین کوت عبدالله

محمد عبياوي در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اجرای پروژه های ورزشی گفت: بر طبق راهکار جدید در نظر گرفته شده به منظور عملی شدن ساخت و احداث پروژه ها مبنا را بر این گذاشته ایم که پس از اینکه قسمتی از کار ساخت پروژه توسط پیمانکار انجام و مقداری پیشرفت کاری صورت گرفت آنگاه مراسم کلنگ زنی انجام گیرد زیرا نمی خواهیم مانند خیلی از پروژه های دیگر، ابتدا کلنگ آن را زده و سپس پروژه را بدون هیچ اقدام دیگری به حال خود رها کنیم.



وی در خصوص اجرای نهضت ساخت اماکن ورزشی در کوت عبدالله و مناطق حاشیه ای آن اظهار کرد: در همین راستا در منطقه شکاره سه، ایستگاه سلامت و 50 ست ورزشی برای استفاده تمام وقت شهروندان از این امکانات نصب شده است.



شهردار کارون هدف از راه اندازی زمین های مینی فوتبال را وجود بیش از 120 تیم رسمی حاضر در مسابقات رده های مختلف اعلام کرد و افزود: راهکار من این است که به منظور احداث زمینهای ورزشی حرکت های خوبی صورت بگیرد که در این خصوص هم از ابتدای ورود به این سمت تا اینجای کار چهار زمین ورزشی افتتاح و یک زمین هم کلنگ زنی شد.



عبیاوی به پروژه های ورزشی تکمیل شده در راستای اشاعه ورزش اشاره کرد و گفت: ایستگاه سلامت در منطقه شکاره یک، تهیه ست های ورزشی پارک کوثر هادی آباد، تعمیر ست های ورزشی کوی شهید محسن، خاکریزی بیش از پنج زمین خاکی، و تهیه تور و توپ فوتبال ورزشکاران از جمله این طرح های تکمیل شده است. همچنین در نظر داریم تا جوایز اکثر مسابقات را نیز تامین کنیم.



وی سیاست شهرداری را گسترش فرهنگ ورزش همگانی به ویژه ورزش فوتبال که قشر زیادی را در منطقه به خود جذب کرده عنوان کرد و ادامه داد: بسیاری از مردم کوت عبدالله به عنوان بازیکن، مربی و تماشاگر درگیر این پروژه های ورزشی هستند.



شهردار کارون ضمن تاکید بر اینکه در تلاش هستیم تا این حرکت را متوقف نکنیم، بیان کرد: بر همین اساس در نظر داریم تا این نهضت ورزشی را در مناطق حاشیه نشین اجرا کنیم البته نه در اتوبان ها بلکه در دل محلات تا اینگونه مردم عمق خدمات را لمس کنند. بر همین اساس از یکسال گذشته با ادامه دادن این برنامه ها در نظر داریم تا در آینده نزدیک چند زمین ورزشی در محلات مختلف آماده کنیم.



عبیاوی درباره بحث ورزش بانوان نیز عنوان کرد: سعی داریم در ماه های آینده سالن چند منظوره بزرگی هم برای ورزش بانوان و هم مراسمات خاص احداث کنیم. با رایزنی در خصوص محل آن سعی داریم که دسترسی به آن سهل الوصول باشد که اعتبار این پروژه در حال تامین است و به زودی خبر ویژه آن اطلاع رسانی می شود.



وی در پایان خصوص وضعیت ورزشگاه 15 هزار نفری کوت عبدا... اعلام کرد: تجهیز و ساخت این ورزشگاه بر عهده اداره ورزش و جوانان است. در همین راستا زمین لازم به اداره تربیت بدنی تحویل داده و اطراف آن فنس کشی شده و همچنین سند 6 دانگ آن نیز آماده است.