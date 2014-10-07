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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه‌شنبه در بازار 936 هزار تومان، نیم سکه 471 هزار و 500 تومان، ربع سکه 269 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 172 هزار و 500 تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1208 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3240 تومان، هر یورو را 4127 تومان، هر پوند را 5205 تومان و هر درهم امارات را 884 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 936000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 936000
نیم سکه 471500
ربع سکه 269500
گرمی 172500
هر گرم طلای 18 عیار 95700
نوع ارز  
دلار 3240
یورو 4127
پوند 5205
درهم 884

 

کد مطلب 2384787

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