به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه‌شنبه در بازار 936 هزار تومان، نیم سکه 471 هزار و 500 تومان، ربع سکه 269 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 172 هزار و 500 تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1208 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3240 تومان، هر یورو را 4127 تومان، هر پوند را 5205 تومان و هر درهم امارات را 884 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)