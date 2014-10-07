ممنوعیت استفاده از روغن پالم در تمام محصولات غذایی/ سماق های موجود در بازار تقلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تیموری به مناسبت فرا رسیدن هفته استاندارد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران همدانی حاضر شد و علاوه بر تشریح برنامه های این هفته به سئوالات در خصوص حوزه فعالیت های این نهاد پاسخ داد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان استاندارد در مدارس استان در این هفته حضور یافته و اقدام به آگاهی بخشی به این قشر خواهند کرد، عنوان کرد: پیاد روی بانوان بسیجی ادارات استاندارد، حضور بر سر مزار شهدا و مزار شهید برزگر رئیس اسبق سازمان استاندارد همدان،حضور کارکنان این سازمان در نماز جمعه، برگزاری شورای استاندارد استان و همچنین تجلیل از واحدهای برگزیده استاندارد در استان در این هفته اتفاق خواهد افتاد.

مدیرکل استاندارد استان همدان ادامه داد: در این هفته شاهد صعود کارکنان این نهاد به قله الوند و همچنین برگزاری مسابقات دوچرخه سواری نیز خواهیم بود.

معرفی 13 واحد تولیدی متخلف به دادگاه

تیموری با اشاره به اینکه اداره استاندارد همدان در بین دیگر مراکز کشور رتبه 15 را در سال گذشته به خود اختصاص داده بود و این رتبه در سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، افزود: در یک سال گذشته 13 واحد تولیدی در استان به دادگاه معرفی شده اند که از این تعداد برای هفت واحد حکم نهایی صادرشده و ما بقی در حال بررسی است.

وی گفت: برای یکی از واحدهای تولیدی محصولات غذایی نیز حکم زندان بریده شده و این واحد به جعل علامت استاندارد محکوم و محصولات آن نیز از بازار جمع آوری شده است.

وی عنوان کرد: نمایشگاه استاندارد در سالجاری در استان برگزار نمی شود اما امیدواریم در سالهای آتی شاهد برپایی آن باشیم چراکه نمایشگاه استاندارد همدان تنها نمایشگاه ثبت شده در تقویم نمایشگاهی شرکت نمایشگاه های بین الملی همدان در کشور بود.

مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به اینکه مدیران صنعتی در استان به معنای واقعی متخصص نیستند، گفت: بیشتر مدیران درگیر مسائل اقتصادی هستند و کمتر توجهی به استاندارد دارند در حالی که فواید استاندارد بسیار زیاد است.

تیموری در پاسخ به مهر در خصوص تدوین قانون ملی استارد لبنیات نیز بیان داشت: استاندارهای ملی تدوین شده و امکان تجدید نظر در آنها وجود دارد و دستگاه های مرتبط پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه داده اند و به زودی این موضوع اصلاح خواهد شد.

ممنوعیت استفاده از روغن پالم در همه محصولات

وی ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت استفاده از روغن پالم از اول مهر ماه در همه محصولات تولیدی حتی مواردی که قبلا هم مجاز بود ممنوع شده است .

مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به اینکه نمک شامل استاندارد اجباری است و فرآیند تولید آن نیز ساده است، گفت: تولید نمک غیر مجاز همچنان ادامه دارد.

تیموری عنوان کرد: سماق شامل استاندارد اجباری نمی شود، هر چند برخی سماق های موجود در بازار تقلبی است.

مدیر کل استاندارد استان همدان با اشاره به اینکه بخش خصوصی برای خرید دستگاه عیار سنجی طلا همکاری لازم را با این مجموعه نداشت، گفت:از 118 مورد بازرسی از طلا فروشی های در همدان و از 85 مورد نمونه گرفته شده 71 درصد موارد با استاندارد مطابقت داشت و ما بقی استاندارد های لازم را رعایت نکرده بودند.

تیموری که نیاز بخش صنعتی استان را یک بار دیگر تاسیس کلینیک صنعت معرفی می کرد، ادامه داد: صنعت نیازمند افراد متخصص است که معاینه شود و برای بالا بردن کیفیت و پایین آمدن قیمت قدم بردارند.

وی اذعان داشت: یکی از بخش های پارک علم فناوری استان به کلینیک اقتصادی اختصاص داده می شود که در آن زیر مجموعه صنعت تورسیم وجود دارد که امیدواریم پیشنهادات این کلینیک عملیاتی شود.