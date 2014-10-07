کارگران ذوب آهن اردبیل در مقابل استانداری گردهم آمدند/ ناکامی در دریافت مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه نزدیک به 40 نفر از کارگران واحد تولیدی ذوب آهن اردبیل جهت پیگری مطالبات و حقوق معوق خود در مقابل استانداری گردهم آمده و از مسئولان خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند.

کارخانه ذوب آهن اردبیل به عنوان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی این استان که در زمینه تولید آهن و فولاد فعالیت می کرد، در روز 12 خرداد ماه امسال درهای خود را بروی 275 کارگر فعال در این واحد تولیدی بست تا عملا تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران خود را اعلام کرد.

درست یک روز بعد تعدادی از کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل نیز در مقابل اداره کار شهرستان اردبیل تجمع و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شده اند که البته در پاسخ به مطالبات خود واژه "شکایت کنید" را شنیدند.

شکایتی که طبق اظهارات مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان توسط 130 نفر از کارگران انجام شد و در نهایت نیز به در بسته خورد تا بار دیگر کارگران از کار بیکار شده را به پشت درهای بسته استانداری بکشاند.

در آن مقطع دبیر خانه کارگر و نماینده اردبیل با بیان اینکه این واحد تا پیش از تعطیلی نیز حقوق کارگران خود را به مدت چهار ماه پرداخت نکرده بود، اضافه کرد: کارگران این کارخانه دو ماه از سال 92 و دو ماه نیز از امسال حقوق معوقه دارند، ضمن اینکه عیدی، سنوات و اضافه کار آنها نیز از سال گذشته تاکنون پرداخت نشده است.

وی با اشاره به جلسه برگزار شده چند وقت پیش بین نماینده کارگران و مدیرعامل کارخانه ذوب آهن برای پرداخت معوقه حقوق کارگران تصریح کرد: قرار شده بود که از خرداد ماه بجای یک ماه حقوق 45 روز در هر ماه پرداخت شود تا معوقات کارگران تسویه حساب گردد.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اردبیل نیز طی اواسط اسفندماه گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن اذعان به تولید بالغ بر 645 هزار تن انواع میلگرد در این واحد اضافه کرده بود که از این میزان تنها 12 هزار تن به عراق صادر شده و بقیه به بازارهای داخلی ارسال شده است.

تقی بهرامی مهمترین مشکل این واحد را در بخش صادرات و سرمایه در گردش عنوان کرده و اعلام داشته بود که با کشورهای اروپایی از جمله دانمارک قراردادهایی داشتیم که به دلیل مشکلات امکان صادرات به این کشورها فراهم نشد، در کل تولیدکنندگان کشورمان در زمینه صادرات با مشکلاتی مواجه هستند که باید در این زمینه راهکارهایی ارائه شود.

وی با اشاره به انتقاد های مطرح شده در خصوص دیرکرد در پرداخت حقوق کارگران و فعالیت ضعیف این شرکت، از کارشکنی برخی در پرداخت تسهیلات این واحد برای ایجاد فاز دوم انتقاد کرده و با اشاره به نامه یکی از مدیران سابق استان به منظور جلوگیری از پرداخت تسهیلات کارخانه ذوب آهن از سوی بانک، توپ را به زمین دیگران انداخته بود.

با گذشت چهار ماه از این اظهارات و قول مساعد برخی مسئولان و نمایندگان مشکلات این واحد تولیدی همچنان به قوت خود باقی است و به نظر می رسد حتی طرح بررسی هفتگی مشکلات واحدهای صنعتی در سازمان صنعت و معدن استان نیز نتوانسته است حداقل در موضوع ذوب آهن خروجی داشته باشد.

کارگران تحصن کرده خواستار پرداخت معوقات حقوق و بازگشت به کار هستند و این درخواست درست در سالی عنوان می شود که تمامی دستگاه های اجرایی به حمایت از تولید تشویق می شوند.