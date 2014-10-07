نمایش "صورت حساب پرداخت نمیشه" در کتابخانه مرکزی اهواز

کارگردان این نمایش طنز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داستان این نمایش در خصوص «آنتونیا» زنی که برای خرید روزانه به سوپرمارکت رفته و متوجه می شود که قیمت ها نسبت به ماه قبل چند برابر شده، در برخورد با مدیر سوپرمارکت مردم عصبانی شده و سوپرمارکت را غارت می کنند، مدیر سوپرمارکت شکایت کرده و پلیس وارد عمل می شود…



ندا عزیزیه افزود: این نمایش نوشته داریو فو نویسنده و کارگردان سرشناس ایتالیایی است که توسط گروه «خانه به دوش ها» و به تهیه کنندگی نیما باغبانی برای اجرای عمومی آماده شده است.



وی توضیح داد: داریو فو از مردمی ترین نویسنده گان دنیا در این اثر با به تصویر کشیدن دو خانواده ایتالیایی و مواجه آنها با پلیس به بررسی معضلات ناشی از بیکاری و گرانی پرداخته است.



این کارگردان اهوازی اظهار کرد: تاکنون این کار با استقبال خوبی مواجه شده و مخاطب اصلی ما یعنی مردم از کار راضی بودند و توانستیم آنها را بخندانیم.



عزیزیه با بیان اینکه بخش زیادی از فروش صرف هزینه های مختلف اجرای تئاتر می شود، گفت: هزینه های تئاتر بسیار زیاد است و متاسفانه مسئولان حمایت خوبی از ما نمی کنند.



وی یادآور شد: انجمن نمایش استان حتی اجازه نداد به تالار آفتاب فکر کنیم و رئیس انجمن صریحا گفت که این کار متعلق به انجمن نیست و از نظر ما رد شده است.



این کارگردان افزود: نمی خواستم این کار قربانی برخی تنگ نظری ها شود و هدف اصلی ما که بیان مشکلات مردم و به خنده آودن آنها بود که خوشبختانه به وقوع پیوست.



وی یادآور شد: در این نمایش نریمان باغبانی، احسان مشلچی، رعنا فرموسوی، علی آشوردن، سپیده شمالی، ابراهیم آشوردن، نگار اعطا و الناز ناصری به ایفای نقش می پردازند.



کارگردان نمایش کمدی «صورت حساب پرداخت نمیشه» همچنین افزود: گلشن عراری منشی صحنه، نیما داوودی، مدیر صحنه، جواد صباغ زاده طراح صحنه و سعید شهبازی موسیقی این نمایش را بر عهده دارند.



به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان برای تهیه بلیت می توانند به کتابفروشی محام، کافه چوبک یا کتابخانه مرکزی کیانپارس مراجعه کنند.



هزینه بلیت این نمایش ۱۰ هزار تومان است که برای دانشجویان، هنرمندان و خبرنگاران با ۳۰ درصد تخفیف ارائه می شود.



برای کسب اطلاعات بیشتر به کیانپارس، بلوار ساحلی، کتابخانه مرکزی تالار مهتاب مراجعه و یا با شماره ۰۹۳۸۸۸۲۰۹۴۴ تماس بگیرید