توضیح عضو کمیته تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده در مورد ازدواج دانش آموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوبه سبحانی، در پاسخ به اینکه وزارت آموزش و پرورش به عنوان عضو کمیته تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده چه اقدامات سازنده ای در راستای پیشبرد بحث ازدواج و تحکیم خانواده در نظر دارد گفت: در مرحله ی اول قبل از هرچیز ما باید اهمیت کمیته ازدواج را در قالبی مدون متصور بشویم و آن را برای دفاتر زیرگروه آموزش و پرورش تعریف کنیم. به عنوان مثال اولیا و مربیان یکی از آن دفاتری است که نقش کلیدی در این موضوع دارد و اگر ما تعریف درستی برای آن داشته باشیم، شاهد تاثیر بسزای آن خواهیم بود. باید ببینیم برای هر کدام از دفاتر چه تعریفی را می توانیم داشته باشیم و در مقابل آن دفتر چه سهمی برای این موضوع دارد، مثلا پیش دبستانی ممکن است هیچ حرفی در رابطه با این موضوع نداشته باشد و طبیعتا نقشی هم نخواهد داشت. با نگاه دقیق به تمام پتانسیل ها می شود استفاده ای بهینه از ظرفیت های آموزش و پرورش در راستای پیشبرد اهداف کمیته ازدواج و تحکیم خانواده داشت.



وی در مورد اینکه اخیرا مسئله ای تحت عنوان " ازدواج دانش آموزی " مطرح شده، آیا مورد تایید شماست گفت: در بحث ازدواج دانش آموزی ما می توانیم وارد مرحله ترغیب و تشویق و آموزش دانش آموزان بشویم، ولی نمی توانیم این قضیه را آنطور که باید باز کنیم و به آن بپردازیم، قبل از هرچیز باید فرهنگ سازی کنیم تا متناسب با آینده بینی درست و فرهنگ سازی در آینده به نقطه روشنی برسیم.

سبحانی اظهار داشت: هنوز بسیاری از دانش آموزان به این دلیل که محصل هستند نمی توانند ازدواج کنند، چطور می شود چنین انتظاری داشت. با ایجاد عوامل انگیزشی و آموزشی مناسب می شود از مقطع متوسطه دانش آموز را آماده کرد.

دانش آموز متاهل هم نباید وضعیت تاهل خود را علنی کند. نباید طوری باشد که بین دانش آموزان دیگر جلوه کند که متاهل است. به لحاظ قانونی مشکلی ایجاد نمی کند ولی انضباط و قوانین مدرسه و وظیفه دانش آموزی را تحت تاثیر قرار می دهد. سیستم آموزش از راه دور، مدرسه شبانه یا بزرگسالان شرایط مناسبی برای دانش آموزان متاهل ترتیب می دهد که هم به تحصیل خود رسیدگی کنند و هم به زندگی شخصی و وضعیت تاهل خود برسند.



وی در پاسخ به اینکه حالا اگر دانش آموزی متاهل بود و تصمیم گرفت که با تحصیل در مدرسه روزانه وضعیت تاهل خود را هم علنی کند، از لحاظ قانونی منعی برای او ایجاد می شود گفت: نه، از لحاظ قانونی منعی برای او به وجود نمی آید، اما برای خودش راحت تر است که در نظام آموزشی از راه دور که انعطاف بیشتری در ساعات حضور دارد، شرکت کند. باز هم بهتر است اطلاعات دقیق تر در مورد این موضوع خاص را از شورای عالی آموزش و پرورش جویا شوید.