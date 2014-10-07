نمی توان از مزایای فوق العاده فضای مجازی چشم پوشید/ تجهیز روستاهای بالای 100 خانوار البرز به اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرنگار مهر، همایش "فضای مجازی، فرصت ها و تهدیدها" پیش از ظهر سه شنبه در سالن استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج برگزار شد.



مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزاری این همایش را به منظور استفاده بهتر از خدمات ارائه شده در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بالا بردن آگاهی مردم در زمینه خطرات، تهدیدها و فرصت های موجود در فضای مجازی از نیازهای ضروری جامعه امروز به شمار می رود، بر این اساس اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز اقدام به برگزاری این همایش با مشارکت دستگاه های فرهنگی و شرکت های زیرمجموعه حوزه ICT کرده است.



ناصر نژاد محمد افزود: استفاده گسترده از اینترنت و شبکه های ماهواره ای و وسایل ارتباط جمعی شکل زندگی مردم را تغییر داده اما همزمان با آن سواد رسانه ای و فناوریهای نوین در کشور پیشرفت قابل توجهی نداشته است.



وی شناخت تهدیدها و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از استفاده از فضای مجازی و اینترنت را ضروری دانست و گفت: این امر سبب می شود تا با آگاهی کامل و نگاه جامع تری به مسائل پیرامون این ابزار بپردازیم.



نژاد محمد با تاکید بر اینکه نمی توان از مزایای فوق العاده اینترنت و فضای مجازی چشم پوشی کرد، افزود: اینترنت ابزاری برای توسعه افکار و اندیشه های بشری است که این امر مستلزم استفاده صحیح از آن است.



وی گفت: اینترنت با سرعت چشم گیری در تمام وجوه زندگی بشر نفوذ کرده و سلامت اخلاقی و جسمانی کودکان و نوجوانان جامعه را تهدید می کند و سارقان اینترنتی که آشنایی کاملی از این فضا دارند از نااگاهی افراد ناآشنا به این فضا سوء استفاده می کنند.



مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز هوشیاری جوانان و خانواده ها را برای برخورداری از ارتباطاتی سالم در فضای مجازی ضروری دانست و گفت: بابرنامه ریزیهای انجام شده مقرر شد که همایش های تخصصی دیگر برای گروههای هدف به ویژه نوجوانان و جوانان برگزار شود.



مدیرکلICT استان البرز با بیان اینکه ارتکاب جرایم سایبری، ساختار امنیت خانوادگی و اجتماعی را به مخاطره می اندازد؛ افزود: راهکارهای مدیریت جامعه بامحوریت فضای مجازی، اینترنت و تحکیم امنیت سایبری، تشریح مزایا و مخاطرات استفاده از نرم افزارهای پیام رسان اینترنتی و ارتقاء فرهنگ استفاده از آنها از دیگر موضوعاتی است که در این همایش بررسی می شود.

ارتقاء فرهنگ کاربری سرویس های الکترونیکی، افزایش دانش والدین برای استفاده از ابزارهای موجود به منظور کنترل نامحسوس فرزندان در فضای مجازی و ارتقای امنیت و آرامش در خانواده از اهداف برگزاری این همایش است که نژاد محمد نام برد.

وی آموزش راهکارهای افزایش امنیت اطلاعات در فضای مجازی به خانواده ها را ضروری برشمرد و ادامه داد: تامین امنیت فرزندان در اینترنت توسط والدین و واکاوی امنیت خانواده و فرزندان در فضای مجازی در افق آسیب شناسی اینترنت در این همایش یک روزه بررسی می شود.



تجهیز روستاهای بالای 100 خانوار البرزبه اینترنت پرسرعت



مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز همچنین از تجهیز تمام روستاهای زیر 20 خانوار استان به ارتباطات تلفنی همزمان با فرا رسیدن روز روستا خبر داد.



به گفته این مسئول طرح های خدمات اجباری روستایی در استان انجام گرفته و به زودی تمام روستاهای بالای 100 خانوار به اینترنت پرسرعت مجهز می شوند.

