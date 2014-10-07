به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده افزود: وقتی واحدهای تولیدی، حقوق مصرف کننده را درنظر بگیرند باعث افزایش فروش ورشد صنعت خواهد شد.

وی با بیان اینکه مصرف کننده باید بتواند انتخابی بر مبنای اطلاعات داشته باشد و در واقع اطلاعات گیری از کالا و خدمات حق اوست، ادامه داد: در حمایت از مصرف کنندگان، خریدار باید بداند به کجا مراجعه کند و چه کالایی را با چه کیفیت و قیمتی تهیه کند و این موضوع جز با رقابت و عرضه کافی محصول محقق نمی شود.

نعمت زاده اظهار کرد : تولید کنندگان خود نخستین مصرف کنندگان محصولات هستند و جدای از آن نمی باشند، بنابراین باید در کنار توجه به تولید، به حقوق مصرف کننده نیز توجه داشته و خود را با بهترین های دنیا مقایسه کنند و شاخص های ارزیابی استاندارد بین المللی را در نظر بگیرند.

وزیر صنعت،معدن وتجارت افزود: صنعتگران و تولیدکنندگان باید برای جلب رضایت مشتریان تلاش ‌کنند تا ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان در اولویت باشد و ضمن ارائه خدمات قبل، بعد و در حین فروش، این خدمات به نحوی تنظیم شود که رضایت مشتریان را به همراه داشته باشد.